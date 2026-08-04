Rozsiahly požiar senníka: Na mieste zasahovalo 35 hasičov

DOLNÝ BADÍN - V obci Dolný Badín v okrese Krupina došlo v pondelok (3. 8.) večer k rozsiahlemu požiaru senníka. Na mieste zasahovalo celkom 35 profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.
Oznámenie o požiari v Dolnom Badíne dostali hasiči v pondelok krátko po 21.30 h. „Požiarom bol zasiahnutý zastrešený senník o rozmeroch približne 50 krát 20 metrov a stoh balíkov slamy,“ uviedol HaZZ.
Hasičom sa lokalizáciou požiaru podarilo zabrániť jeho rozšíreniu na susedný objekt s poľnohospodárskou technikou. Na mieste zasahovali desiati príslušníci HaZZ a 25 členov dobrovoľných hasičských zborov z Dolného Badína, Litavy, Seliec, Senohradu a Sebechlebov.