Požiar v obci Jablonové: V oceľovej hale horeli stroje aj drevo! Škodu vyčíslili na tisíce eur

BRATISLAVA - V obci Jablonové v okrese Malacky horelo v sobotu (1. 8.) v hale z oceľovej konštrukcie. Nachádzali sa v nej pracovné stroje a drevo. Škodu predbežne vyčíslili na 5000 eur. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislavského kraja o tom informoval na sociálnej sieti.
„Hasiči po príjazde na miesto udalosti vykonaným prieskumom zistili, že ide o požiar v hale, v ktorej sa nachádzali stroje na rezanie dreva a narezané drevo. Súčasne horel aj vysokozdvižný vozík, ktorý bol odstavený pred halou,“ uviedol HaZZ.
Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch a požiar lokalizovali prostredníctvom troch hasebných prúdov. Rozhrabávali a zalievali uskladnené drevo a skryté ohniská vyhľadávali termokamerou. „Na miesto bol privolaný aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov, ktorý ako predbežnú príčinu vzniku požiaru určil prevádzkovo-technickú poruchu na vysokozdvižnom vozíku,“ priblížil hasičský zbor.