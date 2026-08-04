Ukradnuté auto odhalila náhoda: Polícia zastavila dvojicu vodičov pri ťahaní vozidla

BRATISLAVA - Bratislavská polícia vyšetruje prípad sobotnej (1. 8.) krádeže auta. V obci Bernolákovo zastavila dve vozidlá, podrobila vodičov kontrole a zistila, že jeden z nich nemá vodičské oprávnenie a druhý má príslušným súdom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. Následne polícia zistila, že ťahané vozidlo bolo ukradnuté. Informoval o tom hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
„Počas ťahania sa im lano pretrhlo, policajti preto zastavili za účelom poskytnutia pomoci vodičom. Vzhľadom na podozrivé správanie oboch vodičov ich následne aj podrobili kontrole. Pri nej bolo zistené, že vodič ťahaného vozidla nemá vodičské oprávnenie. Nakoľko sa týmto konaním dopustil priestupku, policajti s ním spísali správu o výsledku objasňovania priestupku a ďalšia jazda mu bola zakázaná,“ ozrejmil hovorca.
Vodiča prvého vozidla so zákazom šoférovať policajti obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na príslušné policajné oddelenie, kde bolo vznesené obvinenie z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Poverený policajt Okresného riaditeľstva PZ v Senci v tejto súvislosti vzniesol obvinenie z vyššie uvedeného trestného činu 47-ročnému M. M. z Bratislavy.
Na mieste policajti zistili, že ťahané vozidlo bolo krátko pred zastavením hliadkou odcudzené z jedného z parkovísk v katastrálnom území obce Chorvátsky Grob. Zo strany policajtov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci bolo v tejto súvislosti už začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Ďalšie okolnosti tohto skutku sú predmetom vyšetrovania.