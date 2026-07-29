Slováci, pripravte sa na ďalšiu vlnu pekla! Teplomery zaútočia na štyridsiatky, horúčavy potrvajú rekordný počet dní

BRATISLAVA – Pripravte sa na dni, kedy bude aj obyčajný výstup na ulicu pripomínať vstup do rozpálenej pece. Po teplotne pokojnejšom období sa počasie na Slovensku i v celej strednej Európe radikálne mení. Nad náš región sa totiž rúti mimoriadne agresívny meteorologický jav známy ako tepelná kupola, ktorý k nám naplno napumpuje horúci vzduch z Afriky. Podľa meteorológov nás čaká pravdepodobne najdlhšia a najintenzívnejšia vlna horúčav tohto leta!
V stredu prichádzajúca vlna horúčav sa pravdepodobne na Slovensku skončí až 6. alebo 7. augusta. Vysoké teploty vzduchu budú dosahované aj v noci. Meteorológovia očakávajú tropické noci, kedy teplota neklesne pod 20 stupňov Celzia. Počas vlny horúčav očakáva Slovenský hydrometeorologický ústav teplotu do 40 stupňov Celzia.
SHMÚ vydal pre očakávané vysoké teploty na stredu aj výstrahy prvého a druhého stupňa. Druhý stupeň platí pre krajný západ a krajný juhozápad Slovenska. Na ostatnom území západného Slovenska a v ďalších okresoch juhu krajiny platia výstrahy prvého stupňa. V ďalších dňoch sa varovania majú rozšíriť a pridá sa tretí, teda najvyšší stupeň výstrah. V piatok (31. 7.) by mali byť výstrahy vyhlásené na takmer celom Slovensku.
Priamy zásah z Afriky a pasca s názvom Omega
Príčinou nastávajúceho pekelného počasia je podľa portálu Severe Weather Europe takzvaná blokácia Omega. V atmosfére sa vytvorí mohutná tlaková výš zakliesnená medzi dvoma tlakovými nížami, ktorá sa usadí priamo nad strednou Európou.
Tento úkaz funguje ako obrovská pokrievka na hrnci. Tepelná kupola bráni prirodzenému prúdeniu vzduchu, zachytáva extrémne teplo tesne pri zemskom povrchu a doslova ho kumuluje. Zatiaľ čo koncom júna sa k nám teplý vzduch len oblúkom obtáčal cez západnú Európu, tentoraz ide o priamu čiaru zo západnej Afriky.
„Zmiernenie tejto vlny horúčav bude len prechodné cez víkend, predovšetkým na severe. Studený front cez naše územie neprejde a plnohodnotné ochladenie neprinesie,“ varuje meteorologička SHMÚ Jana Potanková.
Hrozia kolapsy aj požiare!
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.
„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie - zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či zvracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov.
Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.