Google chce vypustiť MILIÓNY komárov! Dôvod vás možno prekvapí

WASHINGTON - Firma Google požiadala americkú vládu o povolenie vypustiť až 32 miliónov sterilizovaných komároch samcov v Kalifornii a na Floride s cieľom výrazne znížiť počet tých, ktorí prenášajú choroby, píše server denníka The Guardian.
Ako funguje sterilizácia?
Komári samci na rozdiel od samíc nehryzú a neprenášajú choroby. Prístup, ktorý Google v programe Debug testuje, spočíva v odchove komároch samcov s prirodzene sa vyskytujúcou baktériou wolbachiou, ktorá im znemožňuje mať potomstvo. Keď sa potom taký komár spári s divokou samičkou, jej vajíčka sa nevyliahnu. "Populácia sa každú generáciu zmenšuje," napísala k tomu firma vo svojom blogu.
Tichí zabijaci
Komáre každý rok šírením nákaz, ako sú malária, horúčka dengue, vírus zika alebo západonilský vírus, zabijú viac ľudí ako akékoľvek iné zviera na svete.
Žiadosť, ktorú teraz posudzuje americká Agentúra pre ochranu životného prostredia (EPA), počíta s vypustením až 16 miliónov komárov v Kalifornii a na Floride dva roky po sebe. O experimentálnom nasadení komárov má EPA rozhodnúť po skončení doby pre pripomienky verejnosti, ktorá sa uzavrie 5. júna.
Koniec pesticídov?
Google k metóde sterilizácie pristúpil preto, že podľa neho iné spôsoby boja proti komárom neviedli k potrebným výsledkom a napríklad postreky pesticídy môžu byť toxické a postupom času menej účinné a je ťažké nájsť a odstrániť všetky vodné zdroje, ktoré sa stali liahniskom komárov.
Rovnaký prístup, pri ktorom sa za využitia "automatizovaných systémov odchovu" zameriava na komára tropického (aedes aegypti) už firma vyskúšala v Singapure. Tam sa podľa Googlu ukázalo, že vypustenie miliónov sterilizovaných komároch samcov viedlo k potlačeniu populácie komára tropického o 80 až 90 percent a po šiestich až 12 mesiacoch aj k zníženiu nákaz horúčkou dengue o viac ako 70 percent.