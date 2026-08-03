Od septembra štartuje veľká školská reforma! Prvákov čaká celkom nový spôsob vzdelávania

BRATISLAVA - Od septembra sa začne v prvých ročníkoch bežných základných škôl učiť po novom. V školách sa začína s povinným zavádzaním nového štátneho vzdelávacieho programu. Výnimkou sú základné školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktoré zostáva zavádzanie v školskom roku 2026/2027 ešte dobrovoľné. Uviedla to riaditeľka odboru podpory formálneho vzdelávania Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVaM) Petra Fridrichová.
Povinná implementácia čaká tento typ škôl od septembra 2027. „Už dnes sa však približne 70 takýchto škôl pripravuje na dobrovoľné zavádzanie za podpory NIVaM,“ povedala Fridrichová. Kurikulárna reforma reaguje na dlhodobé zistenia o výsledkoch žiakov, najmä v oblasti čitateľskej gramotnosti, porozumenia a schopnosti pracovať s informáciami. Nejde o pridávanie učiva, ale o zmenu prístupu k vzdelávaniu - od memorovania k porozumeniu, kritickému mysleniu a praktickému využívaniu vedomostí. Zmeny reagujú aj na vývoj spoločnosti. Aj preto sa výučba viac zameriava na aktívne zapojenie žiakov, spoluprácu a prepájanie poznatkov s reálnym životom.
Zavádzanie reformy je postupné, vždy od prvých ročníkov. Školy, ktoré sa zapoja v septembri, budú po novom učiť najprv prvákov. „Dôležité je zdôrazniť, že reforma nie je jednorazová zmena zo dňa na deň. Je nastavená ako postupný proces. Školy nemusia mať od septembra hotové všetko naraz. Zmeny sa zavádzajú krok za krokom a školy môžu svoje školské vzdelávacie programy priebežne upravovať podľa skúseností z praxe,“ uviedla Fridrichová. Ako dodala, aj preto veria, že školy majú vytvorené podmienky na to, aby túto zmenu zvládli.