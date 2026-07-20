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Koniec mobilov v školách? Česká vláda chce zaviesť prísny zákaz

Ilustračné foto
Ilustračné foto
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TASR

PRAHA - Česká vláda je za zákaz používania mobilných telefónov v školách. K poslaneckej iniciatíve ministra školstva Roberta Plagu a premiéra Andreja Babiša dala súhlasné stanovisko. O návrhu bude teraz rozhodovať snemovňa. Proti sa však postavil detský ombudsman Martin Beneš a kritická je aj opozícia.

Zákaz by sa podľa Plagu týkal materských a základných škôl a nižších ročníkov viacročných gymnázií. V súčasnosti podľa jeho slov na prvom stupni približne polovice základných škôl riaditelia už používanie mobilov cez prestávky zakázali. Podotkol, že z ich skúseností, aj z výsledkov výskumov vyplýva, že takéto opatrenia fungujú.

„Deti sa spolu rozprávajú, aktívne sa spolu rozprávajú cez prestávky a ak ešte (školy) používajú metódy, ktoré propagujeme v projekte Aktívna škola, tak opäť žijú detským ruchom a nie tým, že scrollujú počas prestávok a potom sú cez vyučovanie nesústredené,“ dodal minister.

Aj keď ministerstvo pred niekoľkými mesiacmi školám rozoslalo metodiku, aby sa venovali najmä prevencii a komunikovali s deťmi o výhodách a nevýhodách používania mobilov, napokon prišiel Plaga spolu s Babišom s návrhom na zákaz mobilov. Zároveň sa vymedzil proti slovám detského ombudsmana, podľa ktorého je návrh nadbytočný a odporučil mu, aby navštívil školy, kde už k obmedzeniu došlo. „Myslím si, že na základe toho zmení svoj názor a bude tento návrh podporovať,“ dodal minister.

Zdôraznil, že zákon školám nebráni v tom, aby počas vyučovania používali moderné zariadenia. Pre deti so zdravotným znevýhodnením či špecifickými vzdelávacími potrebami, ktoré mobil potrebujú (napríklad na monitorovanie cukrovky), budú platiť výnimky.

Je na jednotlivých školách, ak telefóny zabezpečia, či využijú skrinky prípadne uzamykateľné obaly. Rovnako je na nich, ako budú postupovať v prípade porušenia týchto pravidiel. „Naďalej budem školy vyzývať na to, aby sa venovali vysvetľovaniu problému sociálnych sietí, prevencii všetkých psychopatologických javov a zároveň komunikácii, ako s deťmi, tak s rodičmi, aby deti naučili správne a bezpečne používať moderné mobilné technológie,“ dodal Plaga.

Babiš povedal, že sa o tomto opatrení rozprával aj s írskym premiérom Micheálom Martinom, lebo v Írsku už podobné opatrenie zaviedli. Podľa slov Babiša mu Martin povedal, že írske deti predtým cez prestávky mlčali, lebo sa pozerali do telefónov, no po zákaze sa vraj začali rozprávať a smiať. „Tak to bude aj u nás,“ vyhlásil predseda českej vlády.

Ak návrh prejde legislatívnym procesom, nové pravidlá by mali platiť od budúceho školského roka.im

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