Spor medzi Ankarou a Aténami: Zatvorenie tureckých škôl vyvolalo ostrú reakciu

ANKARA - Turecké ministerstvo zahraničných vecí v nedeľu kritizovalo rozhodnutie Grécka zatvoriť osem škôl vyučujúcich v turečtine. Svojho západného suseda obvinilo z diskriminácie tureckej menšiny. Informuje agentúra AFP.
Ministerstvo vo svojom vyhlásení odsúdilo „systémové praktiky zamerané na oslabovanie práva na vzdelanie tureckej menšiny v Západnej Trácii“. Atény opätovne vyzvalo, aby „konali v súlade so svojimi zmluvnými záväzkami ohľadom práv menšín a základných práv“. V severovýchodnej časti Trácie, v blízkosti hranice medzi oboma krajinami, zostáva 76 škôl s vyučovacím jazykom tureckým. Grécke úrady uviedli, že školy zatvárajú nielen v oblastiach, kde sa hovorí turecky, ale aj inde, a to z dôvodu klesajúceho počtu žiakov.
Podľa štatistík z roku 2021 žije v Trácii približne 120.000 moslimov tureckého pôvodu, ktorí majú na základe Lausannskej zmluvy, podpísanej po prvej svetovej vojne, osobitné práva v oblasti náboženstva a vzdelávania.