Policajná akcia v Bratislave: Vďaka všímavým ľuďom chytili zlodejov priamo na streche

BRATISLAVA - Dvaja muži na streche opustenej budovy na Hlbokej ulici v Bratislave mali demontovať strešné krytiny a medené časti strechy. TARS o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
Policajti prijali oznámenie o mužoch na streche v piatok (31. 7.) ráno. V krátkom čase sa im podarilo podozrivých mužov zadržať. „Obaja muži skončili na príslušnom policajnom oddelení, kde s nimi policajti vykonali potrebné úkony. Vecou sa v súčasnosti intenzívne zaoberajú policajti príslušného útvaru Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave I,“ uviedol Szeiff.
O prípade policajtov informovali občania, ktorí si zlodejov všimli. „Opäť pripomíname, že v takýchto prípadoch je dôležité, aby nás občania kontaktovali na čísle 158 čo najskôr - tak, ako to bolo aj v tomto prípade, pretože včasným informovaním polície sa zvyšuje pravdepodobnosť zadržania páchateľa protiprávneho konania priamo na mieste,“ dodal Szeiff.