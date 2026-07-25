OBROVSKÝ škandál: Učiteľka sa 17 rokov neukázala v škole a bežal jej plat, spustili veľké vyšetrovanie!

BERLÍN - Učiteľka zo západonemeckej spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko je už 17 rokov na PN-ke. Tamojšie úrady rozhodli, že bude musieť odísť do dôchodku. Žena však nútený odchod do dôchodku odmieta a proti rozhodnutiu sa bráni na súde, informovala dnes televízia ntv. Učiteľka, ktorá už od roku 2009 neučila, navyše čelí vyšetrovaniu pre podozrenie z podvodu.
Žena pôvodne učila na škole v meste Wesel. Od roku 2009 si opakovane vybavovala práceneschopnosť, pričom podľa ntv úrady dlhé roky nezasiahli a nepožadovali vyšetrenie posudkovým lekárom.
Učiteľku chcú poslať na dôchodok, tá sa obrátila na súd
Napokon však voči nej začali disciplinárne konanie a následne sa podrobila lekárskej prehliadke u posudkového lekára. Na konci mája potom úrady rozhodli, že učiteľku pošlú do núteného dôchodku. Tá sa však obrátila na súd. Zatiaľ nie je jasné, kedy súd rozhodne. Dovtedy bude podľa magazínu Der Spiegel naďalej poberať plat.
Medzitým štátne zastupiteľstvo v Duisburgu začalo vyšetrovanie, či sa učiteľka nedopustila podvodu. Vyšetrovatelia majú podozrenie, že svoje ochorenia predstierala a počas práceneschopnosti pracovala ako liečiteľka.
Televízia ntv uviedla, že prípad zaujal médiá po celom Nemecku a začali sa oň zaujímať aj miestni politici. Denník Berliner Kurier dnes napísal, že nad prípad všetci krútenia hlavou.