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Chcete, aby vaše slnečné okuliare vydržali aj ďalšie leto? Pozor na opaľovací krém, morskú vodu aj nesprávne čistenie

Ilustračný obrázok PR článok
(Zdroj: FOKUS Optika)
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Slnečné okuliare sú počas leta vystavené náročným podmienkam. Opaľovacie krémy, slaná voda, piesok či vysoké teploty môžu poškodiť šošovky aj rám a výrazne skrátiť ich životnosť. Stačí pritom dodržiavať niekoľko jednoduchých pravidiel, vďaka ktorým zostanú okuliare v perfektnom stave aj po skončení letnej sezóny. Odborníčka z očnej optiky FOKUS radí, na čo si dať pozor.

1. Opaľovací krém a repelent môžu poškodiť šošovky

Počas leta používame opaľovací krém či repelent niekoľkokrát denne. Ak sa dostanú na okuliare, môžu zanechať škvrny alebo poškodiť povrchové vrstvy šošoviek. „Niektoré kozmetické prípravky obsahujú látky, ktoré môžu narušiť špeciálne vrstvy na okuliarových šošovkách či ráme. Ak sa opaľovací krém alebo repelent dostane do kontaktu s okuliarmi, odporúčame ich čo najskôr opláchnuť vlažnou vodou a jemne vyčistiť,“ vysvetľuje Lucia Sedláková, odborníčka z očnej optiky FOKUS.

2. Po kúpaní v mori alebo bazéne okuliare opláchnite

Slaná morská voda aj chlórovaná voda v bazénoch môžu na šošovkách zanechať usadeniny. Navyše sa na okuliaroch často zachytáva jemný piesok, ktorý môže pri utieraní poškriabať sklá. Po dni pri mori alebo bazéne je preto vhodné okuliare opláchnuť pod prúdom čistej vlažnej vody a následne ich osušiť handričkou z mikrovlákna.

3. Nenechávajte okuliare na priamom slnku

Aj keď sú slnečné okuliare určené na pobyt vonku, neznamená to, že im prospieva dlhodobé vystavenie vysokým teplotám, keď sa nepoužívajú. Ak zostanú celé hodiny položené na priamom slnku, môže dôjsť k deformácii rámu alebo poškodeniu povrchových vrstiev šošoviek. „Keď okuliare práve nepoužívate, odložte ich do pevného puzdra alebo na tienisté miesto. Vyhnite sa ich dlhodobému ponechaniu na priamom slnku a rovnako ich nenechávajte ani v rozpálenom aute, kde teploty dosahujú extrémne hodnoty,“ odporúča Lucia Sedláková.

4. Tričko ani uterák nie sú handrička na okuliare

Mnohí si okuliare čistia tričkom, papierovou vreckovkou alebo uterákom. Takéto materiály však môžu na šošovkách vytvárať drobné škrabance. Navyše ak je pri praní trička použitá aviváž, použili ste parfém alebo sú na uteráku pozostatky krémov, okuliare sa môžu zamastiť.  Ak sú okuliare zaprášené alebo znečistené pieskom, najprv ich opláchnite vodou a až následne utrite čistou handričkou z mikrovlákna.

5. Používajte čistiace spreje určené na okuliare

Na čistenie okuliarov nie sú vhodné prostriedky na okná, alkoholové dezinfekcie ani agresívne čistiace prípravky. Môžu poškodiť ochranné vrstvy šošoviek a skrátiť ich životnosť. Najlepšou voľbou sú čistiace spreje určené priamo na okuliare v kombinácii s handričkou z mikrovlákna.

6. Okuliare odkladajte vždy do puzdra

Voľne položené okuliare v kabelke, batohu alebo na stole sa veľmi ľahko poškriabu alebo zdeformujú. Stačí niekoľko zrniek piesku, kľúče či iné drobnosti a na šošovkách môžu vzniknúť trvalé poškodenia. Často sa stáva, že necháme okuliare pod uterákom na ležadle a následne ich prisadneme. Pevné puzdro patrí medzi najjednoduchšie spôsoby, ako okuliare ochrániť počas celého leta.

7. Doprajte okuliarom pravidelný servis

Po intenzívnom letnom používaní sa môže stať, že sa uvoľnia skrutky, okuliare prestanú správne sedieť alebo sa opotrebujú nosové opierky. „Mnohé drobné problémy sa dajú vyriešiť za pár minút. V optike okuliare profesionálne vyčistíme, skontrolujeme ich stav, dotiahneme skrutky, nastavíme straničky alebo v prípade potreby vymeníme nosové opierky. Pravidelná údržba pomáha predĺžiť ich životnosť aj komfort pri nosení,“ uzatvára Lucia Sedláková z očnej optiky FOKUS.

Ako správne čistiť okuliare?

- okuliare najskôr opláchnite vlažnou vodou,

- použite čistiaci sprej určený na okuliare alebo jemné mydlo bez agresívnych prísad,

- osušte ich čistou handričkou z mikrovlákna,

- nepoužívajte papierové utierky, vreckovky ani oblečenie,

- okuliare vždy ukladajte do pevného puzdra.

Správna starostlivosť zaberie len niekoľko sekúnd denne, no môže výrazne predĺžiť životnosť vašich slnečných aj dioptrických okuliarov. Ak si nie ste istí, ako sa o okuliare správne starať, alebo keď potrebujú drobnú opravu či nastavenie, navštívte ktorúkoľvek očnú optiku FOKUS. Odborníci vám radi poradia a postarajú sa o to, aby vám okuliare spoľahlivo slúžili počas celého roka.

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