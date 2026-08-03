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EXTRÉMNE VAROVANIE pre Slovensko: Teploty nad 38 stupňov a v týchto okresoch hrozia aj nebezpečné búrky

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(Zdroj: Getty Images)
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BRATISLAVA – Slováci sa musia pripraviť na mimoriadne náročný začiatok týždňa. Počasie si pre nás pripravilo nebezpečnú kombináciu – zatiaľ čo juh a juhozápad krajiny zovrú pekelné horúčavy presahujúce 38 °C, na východe a strednom Slovensku hrozia bleskové búrky s prívalovými zrážkami.

Vlna extrémnych horúčav dosiahne svoj vrcholiaci tlak v druhej polovici pondelkového dňa. SHMÚ varuje, že predovšetkým na juhozápade a juhu stredného Slovenska môže teplota v stieni hravo presiahnuť hranicu 38 stupňov Celzia.

Pre túto oblasť platí výstraha 3. stupňa v čase od 13.00 h do 20.00 h. Zvýšená výstraha (2. stupeň) platí pre celý Trenčiansky a Košický kraj, ako aj pre okresy Humenné, Prešov, Snina a Vranov nad Topľou. Teplotám nad 33 stupňov sa nevyhne ani severozápad či severovýchod. Extrémnym horúčavám uniknú len najsevernejšie okresy (Liptov, Orava, Spiš a Kysuce).

EXTRÉMNE VAROVANIE pre Slovensko:
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 (Zdroj: SHMÚ.sk)

Na východe môžu udrieť silné búrky

Kým západ bude čeliť horúcemu peklu, východná polovica Slovenska sa dočká nebezpečných búrok. Podľa portálu iMeteo.sk prinesú zvyšky studeného frontu popoludní zrážky najmä do oblasti Nízkych Tatier, Oravy, Spiša a Gemera. Zároveň treba s prehánkami a ojedinelými búrkami počítať prakticky na väčšine územia východného Slovenska, najmä v horských a podhorských okresoch. V nižších polohách je pravdepodobnosť výskytu búrok o niečo nižšia, no vylúčiť sa úplne nedá.

Najväčším rizikom dnešných búrok nebude silný vietor či krupobitie, ale intenzívny prívalový dážď. Keďže búrkový systém sa bude pohybovať len veľmi pomaly, prípadne zostane stáť na jednom mieste, v krátkom čase dokáže spadnúť až desiatky milimetrov zrážok.

Takáto masa vody môže okamžite vyvolať lokálne bleskové povodne. Voda dokáže rýchlo zaliať podjazdy, podchody, neosvetlené cesty či pivnice v domoch s nedostatočným odtokovým systémom.

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