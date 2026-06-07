Problémy s peniazmi za techniku darovanú Ukrajine! Slovensko má vrátiť Bruselu TRI MILIÓNY eur

BRATISLAVA - Slovensko má podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD) vrátiť tri milióny eur z peňazí, ktoré už dostalo z Európskeho mierového nástroja za darovanú vojenskú techniku Ukrajine z čias bývalých vlád. Dôvodom má byť, že Slovensko už dostalo viac peňazí, ako v skutočnosti malo. Preplatená časť hodnoty darovanej techniky sa rokmi znižovala. Nezaradená opozičná poslankyňa Jana Bittó Cigániková poukázala, že aktuálna vláda nemá s európskymi inštitúciami dobré vzťahy, a tak nedokáže nič vyrokovať. Politici to vyhlásili v diskusnej relácii televízie TA3 V politike.
Kaliňák reagoval, že zníženie objemu finančných tranží sa týka aj iných štátov. „Nie sme to len my, ale sú to aj ostatné krajiny, ako napr. Poľsko a mnohé ďalšie, ktoré tam v tom majú miliardy, čiže nie je to o zlom alebo dobrom Ficovi, ako by ste radi naznačili, nie je to vôbec, samozrejme, pravda,“ vyhlásil. Myslí si, že všetky krajiny s tým budú nespokojné, no Európska komisia peniaze už použila.
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Bittó Cigániková to označila za príklad škodenia politiky na štyri svetové strany. „Z časti to je možno úspešné doma vo voľbách, ale vo výsledku to spôsobuje, že potom - aj keď máme objektívne správne argumenty, boli sme jedni z prvých a pomáhali sme jedni z najviac - tá diplomatická sila vďaka tomu, čo pácha naša vláda, nie je dostatočná na to, aby naši občania neprišli o peniaze,“ tvrdí.
Kaliňák tiež poukázal, že protivzdušné systémy KUB, ktoré ministerstvo obrany predalo súkromnej firme, boli nefunkčné. Argumentoval tým, že nikto na Slovensku ani nepožiadal o vývoznú licenciu na takýto zbraňový systém. Bittó Cigániková podľa svojich slov nemá pochybnosti o tom, že vojenský materiál bol nepotrebný, no zaujíma ju, či Slovensko neprišlo predajom o peniaze.