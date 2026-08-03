Rozvedený šéfkuchár: Rande so sexi prsaticou!

PRAHA - Po bolestivom rozvode zrejme opäť našiel dôvod na úsmev. Český michelinský šéfkuchár Radek Kašpárek sa na sociálnej sieti pochválil zábermi z romantického stretnutia s atraktívnou brunetkou z Brna.
Po turbulentnom rozvode sa zdá, že známy český šéfkuchár Radek Kašpárek opäť našiel dôvod na úsmev. Na sociálnych sieťach totiž prvýkrát verejne naznačil, že v jeho živote sa objavila nová žena. Spoločné fotografie s atraktívnou brunetkou z Brna okamžite vzbudili hovoria za všetko. Kašpárek ešte donedávna riešil rozvod s Andreou, s ktorou sa podľa médií nerozišiel práve v priateľskej atmosfére.
Po rozvode sa držal skôr v ústraní a o novom vzťahu nehovoril. V posledných týždňoch sa však začalo špekulovať, že jeho srdce už nie je voľné. Prvé náznaky prišli po tom, čo brunetka navštívila jeho michelinskú reštauráciu a na sociálnej sieti zverejnila príspevok, ktorý pripomínal skôr romantické vyznanie než obyčajnú recenziu.
„Sú večery, na ktoré sa jednoducho nezabúda, a tento bude rozhodne patriť medzi ne. Nie každý dostane pozvanie priamo od michelinského šéfkuchára Radka Kašpárka do jeho reštaurácie 420. Miesta, kde je radosť nielen jesť, ale aj byť,“ napísala. Dnes je už jasné, že to pri jednom stretnutí nezostalo. Samotný Kašpárek totiž zverejnil sériu záberov zo spoločného večera. „Pôvodne sme si išli len na jeden pohárik, ale nejako sa z toho stala ďalšia kapitola nášho príbehu,“ odkázal svojim sledovateľom.
Na jeho slová reagovala aj brunetka, ktorá dala najavo, že ich stretnutie nevníma ako náhodu. „Cesty osudu sú niekedy nevyspytateľné,“ napísala pod spoločné fotografie. Nová sexi známosť českého šéfkuchára je dosť aktívna aj na Instagrame, kde pravidelne zverejňuje odvážne fotografie a nebojí sa ukázať svoje prednosti.