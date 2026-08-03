Brooklyn a Nicola sa zase vysmievajú Beckhamovcom! Aha, s kým dovolenkujú a koho poštvali proti Victorii!

LONDÝN - Vyzerá to, že v jednej z najslávnejších rodín sveta je zmierenie stále v nedohľadne. Kým David a Victoria Beckhamovci trávia leto na luxusnej jachte pri španielskej Formentere so synmi Romeom a Cruzom, dcérou Harper a Romeovou priateľkou Kim Turnbull, ich najstarší syn Brooklyn si vybral úplne inú spoločnosť. Namiesto rodičov totiž odplával na Francúzsku riviéru s manželkou Nicolou Peltz a svojím krstným otcom – legendárnym Eltonom Johnom.
Brooklyn a Nicola trávia slnečné leto na palube luxusnej jachty pri Nice, zatiaľ čo si o stovky kilometrov ďalej David a Victoria užívali rodinnú dovolenku bez svojho prvorodeného syna. A práve tento kontrast opäť rozvíril špekulácie, že rodinná priepasť je hlbšia než kedykoľvek predtým.
Brooklynov výber spoločnosti pritom vôbec nie je náhodný. Elton John je jeho krstným otcom a s Beckhamovcami ich dlhé roky spájalo blízke priateľstvo. Podľa britských médií sa hudobná legenda už v minulosti pokúšala zmieriť rozhádané strany, no bez úspechu. Dnes je však zrejmé, na čej strane stojí – dovolenku trávi práve s Brooklynom a Nicolou.
Rodinná vojna, ktorá nemá koniec
Napätie medzi Brooklynom a jeho rodičmi sa naplno prevalilo začiatkom roka, keď verejne vyhlásil, že o zmierenie nemá záujem. Obvinil rodičov, že zasahovali do jeho manželstva s Nicolou Peltz a viac než rodinné vzťahy uprednostňovali vlastnú značku a dokonalý obraz rodiny. Chýbal na otcovej ceremónii na Hollywoodskom chodníku slávy aj na oslave pätnástych narodenín sestry Harper, čo len potvrdilo, že konflikt je vážny.
Korene sporu pritom siahajú až k svadbe Brooklyna a Nicoly v roku 2022. Fanúšikovia si určite pamätajú kauzu okolo svadobných šiat, keď Nicola napokon nešla k oltáru v modeli od Victorie Beckham, ale zvolila šaty od Valentina. Odvtedy sa vzťahy medzi nevestou a svokrou podľa médií už nikdy úplne nenapravili.
Otázkou zostáva, či sa jednej z najsledovanejších rodín sveta podarí niekedy opäť sadnúť za spoločný stôl. Zatiaľ to však vyzerá tak, že medzi Beckhamovcami stále vládne chlad, ktorý nedokáže roztopiť ani horúce stredomorské leto.