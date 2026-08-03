Slovenský Railtrans International a chorvátske HŽ Cargo vytvoria spoločný podnik

BRATISLAVA - Chorvátsky národný železničný prevádzkovateľ HŽ Cargo a slovenský súkromný logistický operátor Railtrans International (RTI) podpísali memorandum o spolupráci a vytvárajú spoločný podnik, ktorý bude prevádzkovať intermodálnu prepravu nákladov medzi chorvátskymi prístavmi na Jadranskom mori a strednou Európou. Ako informoval RTI, z Chorvátska sa tak stáva kľúčová juhovýchodná brána pre európske dodávateľské reťazce.
Podnik má za cieľ prepraviť 500.000 ton nového adriatického nákladu do roku 2028. Generálnym riaditeľom novej firmy sa stane zástupca RTI Roman Rapant a do predstavenstva vstúpi aj Alexandra Broszová. Tieto nominácie musí ešte schváliť valné zhromaždenie HŽ Cargo.
„RTI vždy rástla cez partnerstvá, kde si obe strany zachovali svoje silné stránky a spolu vybudovali to, čo by vlastnými silami nedokázali. Tento úspešný model aplikujeme aj v spojenectve s HŽ Cargo,“ povedal Róbert Spišák, prezident skupiny AZC, ktorá RTI vlastní. Jadran podľa neho už nie je iba akýsi bočný vchod do Európy, ale stáva sa jednou z hlavných tepien. „Chorvátske prístavy a ich pozícia na medzinárodne uznávaných koridoroch vytvárajú všetky predpoklady na to, aby sa HŽ Cargo stal regionálnym lídrom. Spojenectvo s RTI, ktorá je dlhodobo najväčším zákazníkom HŽ Cargo, túto ambíciu iba urýchli,“ dodal Spišák.
Nový trend v nákladnej doprave
Operátori nákladnej železničnej prepravy v strednej a juhovýchodnej Európe, ktorí kedysi pôsobili prevažne na jednotlivých národných trhoch, sa v poslednom období spájajú, kumulujú kapacity a vytvárajú regionálne aliancie. Región sa tak pre nich stáva jedným trhom. Otázka, či partnerstvá vytvárať, už nie je aktuálna a firmy riešia predovšetkým to, aké partnerstvo a s kým vytvoriť.
Spojenectvo s RTI prináša HŽ Cargo priamy prístup ku medzinárodným koridorom, novým zákazníkom a prevádzkovým štandardom. To všetko by štátny chorvátsky prepravca, ktorý prešiel úspešnou reštrukturalizáciou a je ziskový, musel inak roky budovať. RTI získava zase partnera so stabilnou infraštruktúrou a desaťročia trvajúcou prítomnosťou na balkánskom trhu.
RTI pokrýva celý dopravný reťazec, od zasielania nákladu až po fyzické doručenie. Pôsobí na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Rumunsku a Nemecku. Spoločnosť uviedla, že disponuje vlastným parkom vozňov a lokomotív, pričom každý rok zaznamenáva rast objemu prepravy.