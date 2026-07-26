Výtržnosti v parlamente chcú zatrhnúť: Nový trest za vyvedenie zo sály, poslanec sa môže rozlúčiť s výplatou!

BRATISLAVA - Poslanec Národnej rady (NR) SR v prípade vykázania z rokovacej sály z dôvodu narušenia poriadku príde o celý mesačný plat. Dotknutý poslanec môže proti vykázaniu podať námietku hneď po uložení opatrenia. O námietke rozhoduje priamo plénum NR SR alebo príslušný výbor hlasovaním bez rozpravy. Vyplýva to z rokovacieho poriadku parlamentu, v ktorom od 15. mája platia zmeny. Uviedli to z odboru komunikácie Kancelárie NR SR.
Strata platu
„Ak bol poslanec vykázaný z rokovania NR SR z dôvodu narušenia poriadku - napríklad ak svojimi prejavmi alebo činmi v rokovacej sále prekročil hranice slušnosti, použil hanlivé, urážlivé alebo vulgárne výrazy či gestá, prípadne obťažoval rečníka zvukom - platí, že príde o celý mesačný plat. Podľa zákona o platových pomeroch poslanec v tomto špecifickom prípade stráca nárok na plat, funkčný príplatok a paušálne náhrady, ktoré by mu inak patrili na nasledujúci mesiac,“ priblížili.
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Prísnejší trest
V prípade, že vykázaný poslanec odmietne sálu opustiť, opätovne narúša poriadok a je z rokovania vyvedený, sankcia sa stupňuje. „V takej situácii stráca nárok na ďalší plat, funkčný príplatok a paušálne náhrady. Poslancovi, ktorý bol opakovane vykázaný na tej istej schôdzi alebo vyvedený z dôvodu narušenia poriadku, sa neumožňuje účasť na tejto schôdzi až do jej skončenia - môže sa zúčastniť len na hlasovaní s výnimkou hlasovania o procedurálnych návrhoch,“ ozrejmili z parlamentu.
Situácia je odlišná pri vykázaní z rokovacej sály pre nevhodný odev alebo politickú reklamu. „Takéto vykázanie sa nepovažuje za priame narušenie poriadku s okamžitou stratou mesačného platu, ale zo zákona sa klasifikuje ako neospravedlnená neúčasť na rokovacom dni,“ vysvetlila Kancelária NR SR. Poslanec prichádza o polovicu platu, funkčného príplatku a paušálnych náhrad iba vtedy, ak má najmenej dva neospravedlnené dni v jednom kalendárnom mesiaci. V prípade, že jeho neospravedlnená neúčasť v jednom kalendárnom mesiaci dosiahne najmenej štyri rokovacie dni, prichádza o celý mesačný plat, funkčný príplatok a paušálne náhrady. „Neospravedlnený deň môže nastať aj z iného dôvodu, ako je vykázanie,“ upozornili z NR SR.