Nedeľa26. júl 2026, meniny má Anna, Hana, Aneta, zajtra Božena

Výtržnosti v parlamente chcú zatrhnúť: Nový trest za vyvedenie zo sály, poslanec sa môže rozlúčiť s výplatou!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jakub Kotian, Facebook/Zomri)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Poslanec Národnej rady (NR) SR v prípade vykázania z rokovacej sály z dôvodu narušenia poriadku príde o celý mesačný plat. Dotknutý poslanec môže proti vykázaniu podať námietku hneď po uložení opatrenia. O námietke rozhoduje priamo plénum NR SR alebo príslušný výbor hlasovaním bez rozpravy. Vyplýva to z rokovacieho poriadku parlamentu, v ktorom od 15. mája platia zmeny. Uviedli to z odboru komunikácie Kancelárie NR SR.

Strata platu

„Ak bol poslanec vykázaný z rokovania NR SR z dôvodu narušenia poriadku - napríklad ak svojimi prejavmi alebo činmi v rokovacej sále prekročil hranice slušnosti, použil hanlivé, urážlivé alebo vulgárne výrazy či gestá, prípadne obťažoval rečníka zvukom - platí, že príde o celý mesačný plat. Podľa zákona o platových pomeroch poslanec v tomto špecifickom prípade stráca nárok na plat, funkčný príplatok a paušálne náhrady, ktoré by mu inak patrili na nasledujúci mesiac,“ priblížili.

archívne video

Parlament otvoril mimoriadne rokovanie k vyslovovaniu dôvery vláde (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Prísnejší trest

V prípade, že vykázaný poslanec odmietne sálu opustiť, opätovne narúša poriadok a je z rokovania vyvedený, sankcia sa stupňuje. „V takej situácii stráca nárok na ďalší plat, funkčný príplatok a paušálne náhrady. Poslancovi, ktorý bol opakovane vykázaný na tej istej schôdzi alebo vyvedený z dôvodu narušenia poriadku, sa neumožňuje účasť na tejto schôdzi až do jej skončenia - môže sa zúčastniť len na hlasovaní s výnimkou hlasovania o procedurálnych návrhoch,“ ozrejmili z parlamentu.

Situácia je odlišná pri vykázaní z rokovacej sály pre nevhodný odev alebo politickú reklamu. „Takéto vykázanie sa nepovažuje za priame narušenie poriadku s okamžitou stratou mesačného platu, ale zo zákona sa klasifikuje ako neospravedlnená neúčasť na rokovacom dni,“ vysvetlila Kancelária NR SR. Poslanec prichádza o polovicu platu, funkčného príplatku a paušálnych náhrad iba vtedy, ak má najmenej dva neospravedlnené dni v jednom kalendárnom mesiaci. V prípade, že jeho neospravedlnená neúčasť v jednom kalendárnom mesiaci dosiahne najmenej štyri rokovacie dni, prichádza o celý mesačný plat, funkčný príplatok a paušálne náhrady. „Neospravedlnený deň môže nastať aj z iného dôvodu, ako je vykázanie,“ upozornili z NR SR.

Viac o téme: PlatSankciePoslanec VykázanieRokovací poriadokNRSR
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Šanca pre vysokoškolákov: Do
Šanca pre vysokoškolákov: Do parlamentu nastúpi 48 nových stážistov
Domáce
Kandidát na košického župana
Kandidát na košického župana Šimko kritizuje schvaľovanie nových volebných obvodov: Hovorí o zatajovaní
Domáce
Strany dostanú v tomto
Strany dostanú v tomto roku za výsledky volieb do NR SR takmer 14,3 milióna eur
Domáce
Robert Fico
Vláda chváli konsolidáciu, opozícia podľa Fica klame: Financie SR sú podľa neho v lepšom stave
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Na obnove hradu Čičva pri Vranove nad Topľou pracuje desať nezamestnaných
Na obnove hradu Čičva pri Vranove nad Topľou pracuje desať nezamestnaných
Správy
Bratislava sa presunula v čase a stala sa svedkom sprievodu a korunovačných udalostí z čias minulých
Bratislava sa presunula v čase a stala sa svedkom sprievodu a korunovačných udalostí z čias minulých
Správy
Aňa Geislerová je unavená z ťažkých osudov: Po tomto túži už dlhé roky!
Aňa Geislerová je unavená z ťažkých osudov: Po tomto túži už dlhé roky!
Prominenti

Domáce správy

Nebezpečný REKORD na Slovensku:
Nebezpečný REKORD na Slovensku: Šírenie tejto pohlavnej choroby je na VRCHOLE, mnohí ani nevedia, že ju majú!
Domáce
Výtržnosti v parlamente chcú
Výtržnosti v parlamente chcú zatrhnúť: Nový trest za vyvedenie zo sály, poslanec sa môže rozlúčiť s výplatou!
Domáce
Jozef Ráž
Košický obchvat sa posunie ďalej: Nová etapa by mohla začať už o rok
Domáce
Slovensko zasiahla SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel legendárny MODERÁTOR správ
Slovensko zasiahla SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel legendárny MODERÁTOR správ
Bratislava

Zahraničné

Trojčlenná posádka lode Sojuz
Posádka Sojuzu MS-28 sa vrátila na Zem: Po 241 dňoch na ISS bezpečne pristála v Kazachstane
Zahraničné
FOTO Školou OTRIASA nechutný prípad:
Školou OTRIASA nechutný prípad: Zamestnankyňa chcela od žiačok intímne fotky a dokonca ich vajíčka!
Zahraničné
Konflikt v Jemene neutícha
Húsíovia hlásia zostrelenie dronu: Tvrdia, že zasiahli saudskoarabský stroj
Zahraničné
V Rusku zadržali mačku:
V Rusku zadržali mačku: Pašovala drogy určené väzňom! Vieme, čo s chlpatým páchateľom urobili
Zahraničné

Prominenti

Dorota Nvotová
Dorota Nvotová po zdravotných problémoch: Chce sa zavrieť do kláštora na tajomnom mieste
Domáci prominenti
Známy moderátor sa pochválil
Známy moderátor sa pochválil veľkým úspechom: Začína sa preňho nová životná etapa!
Domáci prominenti
Nemá to konca! Nevyliečiteľne
Nemá to konca! Nevyliečiteľne chorá speváčka Markéta Konvičková zase skončila v nemocnici! Čo sa stalo?
Zahraniční prominenti
Z tituliek časopisov do
Z tituliek časopisov do Ženevy: Rozvod po 11. rokoch a nový život v utajení! Spoznáte známu modelku?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Najkrajšia rieka sveta má
Najkrajšia rieka sveta má neuveriteľné farby: Za všetko môže unikátna rastlinka!
dromedar.sk
Psí tréner varuje pred
Psí tréner varuje pred častou chybou na prechádzkach: Robí ju takmer každý majiteľ a problém len zhoršuje
Zaujímavosti
Hit tohto leta? Do
Hit tohto leta? Do záhrady si zaveste disco guľu: Odborníci tvrdia, že dokáže odplašiť hmyz
Zaujímavosti
Komárom odzvonilo! Umelá inteligencia
Komárom odzvonilo! Umelá inteligencia ich dokáže zostreliť laserom priamo počas letu! VIDEO ako dôkaz
Zaujímavosti

Dobré správy

Klimatizáciou je dnes vybavených
Zažili ste podobnú situáciu počas cestovania aj vy? Vysvetlenie vás možno prekvapí
Domáce
Prečo sa niektoré ženy
Prečo sa niektoré ženy pekne opália a iné majú červenú pokožku? Rozhoduje táto maličkosť
hashtag.sk
Ženy, poznáte tento trik?
Ženy, poznáte tento trik? Mnoho Sloveniek naň zabúda a potom to ľutuje
feminity.sk
Slováci robia v lete
Slováci robia v lete stále tú istú chybu: Patríte medzi nich?
plnielanu.sk

Ekonomika

Prečo nakupujeme viac na platformách Temu a Shein? Prieskum ECB odhalil hlavné dôvody!
Prečo nakupujeme viac na platformách Temu a Shein? Prieskum ECB odhalil hlavné dôvody!
V Prešove plánujú novú štvrť za 20 miliónov: Byty, obchody aj 400 parkovacích miest (foto)
V Prešove plánujú novú štvrť za 20 miliónov: Byty, obchody aj 400 parkovacích miest (foto)
Bude sa aj v Maďarsku platiť eurom? Popri špekuláciách o dátume padajú aj varovania lekciou zo Slovenska
Bude sa aj v Maďarsku platiť eurom? Popri špekuláciách o dátume padajú aj varovania lekciou zo Slovenska
Guinness či Corona: Uhádnete krajinu podľa domácej značky piva? Otestujte sa! (kvíz)
Guinness či Corona: Uhádnete krajinu podľa domácej značky piva? Otestujte sa! (kvíz)

Šport

VIDEO Pozrite sa na to: Messi sa po MS po prvý raz ukázal na verejnosti
VIDEO Pozrite sa na to: Messi sa po MS po prvý raz ukázal na verejnosti
Reprezentácia
Fantastický úspech pre Slovensko: Peter Plavec v Zürichu prepísal históriu
Fantastický úspech pre Slovensko: Peter Plavec v Zürichu prepísal históriu
Vodné športy
VIDEO Šokujúci zápas v MLS: Suárez zabezpečil Miami tri body, spoluhráč skončil v bezvedomí
VIDEO Šokujúci zápas v MLS: Suárez zabezpečil Miami tri body, spoluhráč skončil v bezvedomí
Ostatné
Má väzby na Rusko: Nástup Pirla ku reprezentačnému kormidlu Talianska je v ohrození
Má väzby na Rusko: Nástup Pirla ku reprezentačnému kormidlu Talianska je v ohrození
Reprezentácia

Auto-moto

SSC na viacerých úsekoch opravuje cestu I. triedy v okrese Dolný Kubín
SSC na viacerých úsekoch opravuje cestu I. triedy v okrese Dolný Kubín
Doprava
Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Handling Speciale je pre Ferrari Purosangue šoférskejšou alternatívou
Predstavujeme
Od piatka do Malaciek z diaľnice neodbočíte. Začne uzávera vetiev križovatky D2 - Malacky i nadjazdu
Od piatka do Malaciek z diaľnice neodbočíte. Začne uzávera vetiev križovatky D2 - Malacky i nadjazdu
Doprava
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Triblavinská cesta pri Bratislave je už prejazdná, NDS obnovila povrch vozovky
Doprava

Kariéra a motivácia

Máte šéfa mikromanažéra? Návod, ako s ním vyjsť a nestratiť zdravý rozum
Máte šéfa mikromanažéra? Návod, ako s ním vyjsť a nestratiť zdravý rozum
Motivácia a produktivita
Pracovné priateľstvá: Kedy je kolega skutočný kamarát a kedy ide len o čistý oportunizmus?
Pracovné priateľstvá: Kedy je kolega skutočný kamarát a kedy ide len o čistý oportunizmus?
Vzťahy na pracovisku
Najbizarnejšie odpovede na pohovoroch: Na toto personalisti dodnes nenašli slová
Najbizarnejšie odpovede na pohovoroch: Na toto personalisti dodnes nenašli slová
O práci s humorom
Dovolenka na telefóne: Prečo Slováci nevedia vypnúť pracovný e-mail ani na pláži a ako sa naučiť digitálny detox
Dovolenka na telefóne: Prečo Slováci nevedia vypnúť pracovný e-mail ani na pláži a ako sa naučiť digitálny detox
Dovolenka a Choroba

Varenie a recepty

Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Päť minút práce, vôňa na celý rok: Návod na pravý levanduľový cukor
Päť minút práce, vôňa na celý rok: Návod na pravý levanduľový cukor
Rady a tipy
Ako na perfektný chrumkavý bôčik podľa šéfkuchára Gaba Kočáka
Ako na perfektný chrumkavý bôčik podľa šéfkuchára Gaba Kočáka
Rady a tipy

Technológie

Rusko mohlo pomôcť Iránu zasiahnuť zariadenia CIA. Američania preverujú, čo stálo za presným útokom
Rusko mohlo pomôcť Iránu zasiahnuť zariadenia CIA. Američania preverujú, čo stálo za presným útokom
Armádne technológie
Dokážu Húsíovia uzavrieť Bab el-Mandab? Pozreli sme sa na zbrane, ktorými môžu ohroziť svetový obchod
Dokážu Húsíovia uzavrieť Bab el-Mandab? Pozreli sme sa na zbrane, ktorými môžu ohroziť svetový obchod
Moderná vojna a konflikty
Mnohí túto ochranu v Androide vypínajú. Netušia, že tým riskujú heslá, fotky aj bankový účet
Mnohí túto ochranu v Androide vypínajú. Netušia, že tým riskujú heslá, fotky aj bankový účet
Android
Zbieraš vo Waze body a netušíš, na čo slúžia? Väčšina vodičov nevie, čo za ne dostane
Zbieraš vo Waze body a netušíš, na čo slúžia? Väčšina vodičov nevie, čo za ne dostane
Aplikácie a hry

TN LIVE

Obľúbená slovenská jaskyňa fascinuje vedcov aj turistov. Ohrozuje ju však otepľovanie
Obľúbená slovenská jaskyňa fascinuje vedcov aj turistov. Ohrozuje ju však otepľovanie
Domáce
Chystáte sa na letnú turistiku? Odborník prezradil, čo by ste nemali podceniť
Chystáte sa na letnú turistiku? Odborník prezradil, čo by ste nemali podceniť
Domáce
Incident v košickom depe, dva vozne skončili mimo koľají
Incident v košickom depe, dva vozne skončili mimo koľají
Domáce
Po päťdesiatke robí väčšina ľudí rovnaké chyby. Odborníci odhalili návyky, ktoré môžu predĺžiť život
Po päťdesiatke robí väčšina ľudí rovnaké chyby. Odborníci odhalili návyky, ktoré môžu predĺžiť život
Zahraničné

Bývanie

8 interiérových rastlín, ktoré môžete pestovať, aj keď máte malé deti. Tieto sú bezpečné a prospievajú prostrediu
8 interiérových rastlín, ktoré môžete pestovať, aj keď máte malé deti. Tieto sú bezpečné a prospievajú prostrediu
Toto je najväčší mýtus pri ošetrení dreva a môže vás vyjsť draho. Ako ho ochrániť pred hnitím a škodcami?
Toto je najväčší mýtus pri ošetrení dreva a môže vás vyjsť draho. Ako ho ochrániť pred hnitím a škodcami?
Na tomto mieste by každý nestaval. Dom skoro splýva s okolím, no ukrýva nenápadné miesto na pobyt v prírode
Na tomto mieste by každý nestaval. Dom skoro splýva s okolím, no ukrýva nenápadné miesto na pobyt v prírode
Čakáte, kým cukety podrastú? Robíte častú chybu. Takto spoznáte, že plody sú už pripravené na zber
Čakáte, kým cukety podrastú? Robíte častú chybu. Takto spoznáte, že plody sú už pripravené na zber

Pre kutilov

Môže aspirín zachrániť ochabnuté izbové rastliny? Pravda vás možno prekvapí
Môže aspirín zachrániť ochabnuté izbové rastliny? Pravda vás možno prekvapí
Izbové rastliny
Viete, kedy použiť akú maltu? Spoznajte rozdiely, ktoré vám ušetria čas v stavebninách aj pri práci
Viete, kedy použiť akú maltu? Spoznajte rozdiely, ktoré vám ušetria čas v stavebninách aj pri práci
Stavebný materiál
3 jednoduché cestá, s ktorými vyčarujete výborné ovocné koláče
3 jednoduché cestá, s ktorými vyčarujete výborné ovocné koláče
Recepty
Júlový reštart uhoriek nakladačiek: Ako ich podporiť k druhej vlne kvitnutia?
Júlový reštart uhoriek nakladačiek: Ako ich podporiť k druhej vlne kvitnutia?
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

KVÍZ: Ako sa volajú deti týchto hollywoodskych hviezd?
Zahraničné celebrity
KVÍZ: Ako sa volajú deti týchto hollywoodskych hviezd?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Nebezpečný REKORD na Slovensku:
Domáce
Nebezpečný REKORD na Slovensku: Šírenie tejto pohlavnej choroby je na VRCHOLE, mnohí ani nevedia, že ju majú!
Výtržnosti v parlamente chcú
Domáce
Výtržnosti v parlamente chcú zatrhnúť: Nový trest za vyvedenie zo sály, poslanec sa môže rozlúčiť s výplatou!
Školou OTRIASA nechutný prípad:
Zahraničné
Školou OTRIASA nechutný prípad: Zamestnankyňa chcela od žiačok intímne fotky a dokonca ich vajíčka!
V Rusku zadržali mačku:
Zahraničné
V Rusku zadržali mačku: Pašovala drogy určené väzňom! Vieme, čo s chlpatým páchateľom urobili

Ďalšie zo Zoznamu