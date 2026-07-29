Padla jedna z najväčších výhier histórie: Mega JACKPOT vo výške 800 miliónov má jediného víťaza!

FLORIDA – Americká lotéria Mega Millions spoznala ďalšieho veľkého výhercu. Jeden šťastný hráč z Floridy trafil všetky vyžrebované čísla a získal jackpot vo výške 800 miliónov dolárov. Ide o najvyššiu výhru v tejto lotérii v tomto roku a zároveň jednu z najväčších v jej histórii.
Výherca obrovského jackpotu vo výške 800 miliónov dolár zatiaľ zostáva v anonymite. Šťastné čísla boli 34, 48, 49, 59, 70 a zlatá loptička Mega Ball 12. Pravdepodobnosť, že hráč trafí hlavný jackpot v novej verzii hry Mega Millions, je približne 1 ku 290 472 336. Nový milionár si môže vybrať medzi vyplatením celej sumy vo forme anuity alebo jednorazovou výplatou vo výške 344,2 milióna dolárov.
Okrem hlavného jackpotu trafili dvaja ďalší hráči všetkých päť hlavných čísel. Jeden výherca z New Yorku získal 3 milióny dolárov vďaka trojnásobnému multiplikátoru a ďalší hráč z Illinois vyhral 5 miliónov dolárov s päťnásobným multiplikátorom.
Tešia sa aj ďalší hráči
Výhra vo výške 800 miliónov dolárov sa zaradila na desiate miesto v historickom rebríčku najvyšších jackpotov tejto lotérie. Prekonala tak výhru 656 miliónov dolárov, ktorú si v marci 2012 rozdelili traja hráči z Illinois, Kansasu a Marylandu. Pre Floridu ide o prvého držiteľa jackpotu Mega Millions od augusta 2023. Práve vtedy padol aj historicky najvyšší jackpot tejto lotérie vo výške 1,62 miliardy dolárov, ktorý získala spoločnosť Saltines Holdings, LLC z mesta Neptune Beach.
Posledný jackpot pred aktuálnou výhrou padol 17. marca 2026, keď výherný tiket v štáte Ohio priniesol svojmu majiteľovi 60 miliónov dolárov. Ešte o týždeň skôr získal anonymný hráč z Illinois jackpot vo výške 536 miliónov dolárov. Obaja sa rozhodli pre jednorazové vyplatenie výhry v hotovosti.