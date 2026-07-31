Po útoku v Berlíne pritvrdili: Prague Pride bude strážiť masívna policajná operácia či vrtuľník

PRAHA - Tohtoročný festival Prague Pride sa v reakcii na útok v Berlíne uskutoční za rozsiahlych bezpečnostných opatrení. Polícia bude vo zvýšenej miere prítomná na všetkých sprievodných akciách počas celého týždňa a na tradičný pochod centrom mesta budú dozerať stovky policajtov vrátane antikonfliktného tímu či vrtuľníka. Podrobnosti v piatok uviedla hovorkyňa pražskej polície Eva Kropáčková.
Zvýšená ochrana
„Vzhľadom na aktuálne dianie v zahraničí a na základe vyhodnotenia jednotlivých rizík sme z dôvodu zaistenia bezpečnosti všetkých účastníkov festivalu a návštevníkov metropole pripravili rozsiahle bezpečnostné opatrenia,“ uviedla Kropáčová. Festival sa začne v pondelok 3. augusta a potrvá až do nedele. Pochod, na ktorom sa každoročne zúčastňujú tisícky ľudí, je naplánovaný na sobotu.
Na celú trasu pochodu od Václavského námestia až po ostrov Štvanice bude dozerať niekoľko stoviek policajtov poriadkovej a dopravnej polície spolu s policajtmi kriminálnej polície a vyšetrovania či špeciálne poriadkové jednotky. Situáciu budú monitorovať aj policajti na koňoch, na člnoch či vo vrtuľníku.
Dopravné obmedzenia
„Z dôvodu zaistenia bezpečnosti dôjde v centre metropole od približne 12.00 až do 17.00 h k rozsiahlemu dopravnému obmedzeniu, a to aj za pomoci technických prostriedkov rozmiestnených na príjazdových komunikáciách po celej trase pochodu,“ avizovala Kropáčová. Centrum mesta bude v tomto úseku neprejazdné a ľudia musia počítať aj s obmedzením premávky v okolí. Polícia preto požiadala obyvateľov aj návštevníkov mesta, aby v sobotu v uvedenom čase nejazdili do centra autom. Na bezpečnostných opatreniach sa budú podieľať aj ďalšie zložky integrovaného záchranného systému, mestská polícia, magistrát či pražský dopravný podnik.
Na berlínskom pochode Pride uplynulú sobotu útočník narazil vozidlom do davu ľudí, pričom zahynula jedna žena a 29 ďalších ľudí utrpelo zranenia. Muž z miesta ušiel, nemecká polícia ho vypátrala v nedeľu večer a počas zásahu ho zastrelila.