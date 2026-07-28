Festival na Zelenej vode prinesie dopravné obmedzenia: Polícia varuje vodičov

NOVÉ MESTO NAD VÁHOM - V súvislosti s hudobným festivalom v rekreačnom areáli Zelená voda pri Novom Meste nad Váhom (30. 7. - 1. 8.) upozorňuje polícia vodičov a návštevníkov festivalu na dopravné obmedzenia. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„So zdržaniami treba počítať najmä na diaľnici D1 v okolí Nového Mesta nad Váhom, na ceste II/515 od diaľničného privádzača D1 po svetelnú križovatku v Novom Meste nad Váhom a na miestnych komunikáciách v rekreačnom areáli Zelená voda,“ pripomenula hovorkyňa.
Zvýšenú premávku spôsobí príchod a odchod veľkého počtu návštevníkov festivalu. Dopravu budú nepretržite monitorovať hliadky dopravnej polície. V lokalite zároveň osadia informačné dopravné značky, ktoré pomôžu s orientáciou.
„Žiadame vodičov a návštevníkov, aby rešpektovali dopravné značenie a pokyny policajtov a organizátorov, parkovali výhradne na vyhradených parkoviskách a podľa možností využili kyvadlovú dopravu, boli trpezliví a ohľaduplní voči ostatným účastníkom cestnej premávky,“ doplnila Klenková.