Utorok28. júl 2026, meniny má Krištof, zajtra Marta

Šok na známom festivale: Návštevníka pobodali, skončil v nemocnici

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BUDAPEŠŤ - Na festivale Ozora v strednom Maďarsku bol pobodaný muž z Izraela, ktorého záchranári previezli do nemocnice. V utorok o tom informovala agentúra MTI s odvolaním sa na políciu vo Fejérskej župe.

Člen bezpečnostného personálu na festivale kontaktoval políciu v utorok skoro ráno, pretože Izraelčan vo veku okolo 30 rokov utrpel bodné zranenie. Úrady následne zadržali dvoch mužov podozrivých z ublíženia na zdraví s priťažujúcimi okolnosťami.

„S cieľom zaistiť bezpečnosť návštevníkov festivalu bude polícia naďalej vykonávať dôkladné kontroly a úzko spolupracuje s organizátormi na zavádzaní potrebných bezpečnostných opatrení,“ uviedla polícia. MTI dodáva, že v pondelok boli v areáli festivalu zadržaní Belgičan, Izraelčan a Portugalčan, ktorých pristihli pri predaji drog.

Viac o téme: Pobodanieútok MaďarskoIzraelFestivalMužOzora
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Péter Magyar
V Maďarsku praskajú nervy: Opozičný Fidesz tvrdí, že premiér Magyar nariaďuje zatýkanie ministrov
Zahraničné
Viktor Orbán
Viktor Orbán prelomil mlčanie: Vyzýva na odpor voči vláde! Maďarsko podľa neho už nie je demokraciou
Zahraničné
Predseda mimoparlamentnej strany TISZA
Čaká Maďarsko veľká zmena? Vládna Tisza chce zmeniť volebný systém
Zahraničné
Tamás Sulyok
ŠOK v Maďarsku: Parlament SCHVÁLIL zmenu ústavy, prezident Sulyok okamžite KONČÍ vo funkcii!
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Spustenie zrekonštruovanej Labutej fontány v Medickej záhrade v Bratislave
Spustenie zrekonštruovanej Labutej fontány v Medickej záhrade v Bratislave
Správy
Šaško o výstavbe novej nemocnice v Martine
Šaško o výstavbe novej nemocnice v Martine
Správy
Nemocnica v Martine by mohla prijímať pacientov v roku 2028 alebo 2029, uviedol premiér
Nemocnica v Martine by mohla prijímať pacientov v roku 2028 alebo 2029, uviedol premiér
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Výlet do hôr sa skončil tragicky: Slovenka (†51) po páde v Dolných dierach zomrela
Domáce
FOTO V bratislavskom Ružinove horela
Ružinov zasiahol požiar: Garáž zachvátili plamene! Hasiči zasahovali v skorých ranných hodinách
Domáce
Ilustračné foto
Mal prejsť Ameriku na bicykli: Slovenský cyklista zahynul po zrážke s autom!
Domáce
Slovensko sužuje extrémne sucho: SHMÚ varuje pred zhoršením, ohrozené úrody aj voda v studniach
Slovensko sužuje extrémne sucho: SHMÚ varuje pred zhoršením, ohrozené úrody aj voda v studniach
Regióny

Zahraničné

Na mieste zasahovala aj
Horor počas cirkusového vystúpenia: Artistka omylom trafila manžela šípom do krku!
Zahraničné
FOTO Americký prezident Donald Trump
Posledná rozlúčka so senátorom Grahamom: Trump vyzdvihol jeho výnimočnú úlohu v politike USA
Zahraničné
Ilustračné foto
Zvrat v plánoch: Britská armáda uskutoční veľké cvičenie v Keni
Zahraničné
Ilustračné foto
Šok na známom festivale: Návštevníka pobodali, skončil v nemocnici
Zahraničné

Prominenti

FOTO vnútri! Michaela Kocianová
Topmodelka Kociánová zašla tentokrát oveľa ďalej: Sexi zábery hore BEZ!
Domáci prominenti
Karel Gott a Jitka
Môže za to Karel Gott! Pre jeho jedinú vetu Jitka Zelenková prišla takmer o majetok
Zahraniční prominenti
Ráchel Karnížosvá so synom
Slová o druhom dieťati: Ráchel Karnižová si ho plánuje dať vynosiť!
Domáci prominenti
Ilona Csáková
Obrovský strach Ilony Csákovej o syna: 50% šanca na prežitie!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Na povale historickej radnice
Na povale historickej radnice objavili unikátny NÁLEZ: Odborníci hovoria o významnej pamiatke
Zaujímavosti
Väčšina mužov po štyridsiatke
Väčšina mužov po štyridsiatke robí pri chudnutí týchto 8 chýb: Pre toto ručička na váhe stojí!
vysetrenie.sk
FOTO Na fotke je jedna
Túžil po opálenej pokožke, ale TOTO prehnal! Na prvý pohľad vyzerá ako ČERNOCH
Zaujímavosti
V Európe sa šíri
V Európe sa šíri nezvyčajná infekcia „rain rot“: Lekári upozorňujú na 4 príznaky, objavujú sa aj po sexe
Zaujímavosti

Dobré správy

Módny hit leta? Tieto
Módny hit leta? Tieto kombinácie rozdelia ženy na dva tábory!
feminity.sk
Prečo sa niektoré ženy
Prečo sa niektoré ženy pekne opália a iné majú červenú pokožku? Rozhoduje táto maličkosť
hashtag.sk
Ženy, poznáte tento trik?
Ženy, poznáte tento trik? Mnoho Sloveniek naň zabúda a potom to ľutuje
feminity.sk
Klimatizáciou je dnes vybavených
Horúčavy sú skúškou aj pre vlaky: Približne 90 percent vozidiel ZSSK už má klimatizáciu
Domáce

Ekonomika

Nový rodičovský dôchodok smeruje k seniorom: Kedy prídu peniaze a čo robiť pri zamietnutí?
Nový rodičovský dôchodok smeruje k seniorom: Kedy prídu peniaze a čo robiť pri zamietnutí?
Nový ZOO park pri Nitre dostal zelenú: Bývalý poľnohospodársky areál sa zmení na atrakciu (FOTO)
Nový ZOO park pri Nitre dostal zelenú: Bývalý poľnohospodársky areál sa zmení na atrakciu (FOTO)
Na invalidný dôchodok čakala vyše roka: Dostávala len 30 eur mesačne, upozorňuje verejný ochranca práv!
Na invalidný dôchodok čakala vyše roka: Dostávala len 30 eur mesačne, upozorňuje verejný ochranca práv!
Dočkajú sa Košičania kompletného obchvatu? Ráž prezradil, kedy by sa mohli objaviť prvé bagre! (foto)
Dočkajú sa Košičania kompletného obchvatu? Ráž prezradil, kedy by sa mohli objaviť prvé bagre! (foto)

Šport

Bezgólová dráma s trpkým koncom: Trnavský európsky sen sa v Bulharsku po penaltách rozplynul
Bezgólová dráma s trpkým koncom: Trnavský európsky sen sa v Bulharsku po penaltách rozplynul
Konferenčná liga
Smutná správa z Trnavy: Slovenský futbalový svet zasiahla smrť bývalého útočníka Spartaka
Smutná správa z Trnavy: Slovenský futbalový svet zasiahla smrť bývalého útočníka Spartaka
Slovensko
Dotkne sa to našej reprezentácie? FIFA chystá obrovské zmeny, UEFA zúri: Futbal nie je na predaj
Dotkne sa to našej reprezentácie? FIFA chystá obrovské zmeny, UEFA zúri: Futbal nie je na predaj
Ostatné
Uvariť súpera v žeravom pekle: Touré poslal Slovanu veľké varovanie, vstupenky miznú ako rožky!
Uvariť súpera v žeravom pekle: Touré poslal Slovanu veľké varovanie, vstupenky miznú ako rožky!
Liga majstrov

Auto-moto

Na Záhorí sa začala výstavba pokračovania cyklotrasy za 3,8 mil. eur-2
Na Záhorí sa začala výstavba pokračovania cyklotrasy za 3,8 mil. eur-2
Doprava
TEST: KGM Torres HEV - velikán konečne bez velikánskej spotreby
TEST: KGM Torres HEV - velikán konečne bez velikánskej spotreby
Klasické testy
Baterkáčov je na Slovensku čoraz viac. Viac než kúpa nových, Slovákov baví dovoz jazdených
Baterkáčov je na Slovensku čoraz viac. Viac než kúpa nových, Slovákov baví dovoz jazdených
Ekonomika
SSC na viacerých úsekoch opravuje cestu I. triedy v okrese Dolný Kubín
SSC na viacerých úsekoch opravuje cestu I. triedy v okrese Dolný Kubín
Doprava

Kariéra a motivácia

Prepúšťanie zasiahlo viaceré firmy: O prácu prídu stovky ľudí nielen na Slovensku
Prepúšťanie zasiahlo viaceré firmy: O prácu prídu stovky ľudí nielen na Slovensku
Aktuality
Gen Z má novú konkurenciu. O junior pozície sa čoraz viac zaujímajú aj TÍTO pracovníci!
Gen Z má novú konkurenciu. O junior pozície sa čoraz viac zaujímajú aj TÍTO pracovníci!
Hľadám prácu
Budúcnosť benefitov: Čo skutočne chcú zamestnanci a prečo im stará klasika nestačí?
Budúcnosť benefitov: Čo skutočne chcú zamestnanci a prečo im stará klasika nestačí?
Motivácia a produktivita
Váš najcennejší majetok v kariére: Prečo sa oplatí pracovať na vlastnom mene
Váš najcennejší majetok v kariére: Prečo sa oplatí pracovať na vlastnom mene
Motivácia a inšpirácia

Varenie a recepty

Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Čo variť v nedeľu? 15 receptov na kompletné menu od polievky až po bábovku.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Zabudnuté poklady z babičkinej špajze: 19 receptov, ktorým neodolá ani najväčší gurmán.
Cheesecake, ktorý chutí ako broskyňový cobbler
Cheesecake, ktorý chutí ako broskyňový cobbler
Ovocné dezerty
Nevyhadzujte šupky z paradajok. Pripravte si z nich umami korenie
Nevyhadzujte šupky z paradajok. Pripravte si z nich umami korenie
Rady a tipy

Technológie

Prečo niektorí fajčiari rakovinu nikdy nedostanú a iní áno? Vedci našli možné vysvetlenie
Prečo niektorí fajčiari rakovinu nikdy nedostanú a iní áno? Vedci našli možné vysvetlenie
Veda a výskum
Viagra môže brzdiť šírenie rakoviny. Nádorovým bunkám sťažuje tvorbu metastáz
Viagra môže brzdiť šírenie rakoviny. Nádorovým bunkám sťažuje tvorbu metastáz
Správy
Pozor na nový vydieračský e-mail. Zneužíva meno ShinyHunters aj uniknuté dáta a môže doraziť aj tebe do schránky
Pozor na nový vydieračský e-mail. Zneužíva meno ShinyHunters aj uniknuté dáta a môže doraziť aj tebe do schránky
Bezpečnosť
Jupiter a Saturn vyzerajú ako planetárni bratia. Prečo má však Jupiter viac veľkých mesiacov než jeho vesmírny bratranec?
Jupiter a Saturn vyzerajú ako planetárni bratia. Prečo má však Jupiter viac veľkých mesiacov než jeho vesmírny bratranec?
Správy

TN LIVE

Bezgólovú drámu rozhodli až penalty. Trnava po smolnej prehre končí v pohárovej Európe
Bezgólovú drámu rozhodli až penalty. Trnava po smolnej prehre končí v pohárovej Európe
Šport
Zlom vo vyšetrovaní brutálnej vraždy po 21 rokoch. Obvinili dvoch mužov, ktorí sú policajtom dobre známi
Zlom vo vyšetrovaní brutálnej vraždy po 21 rokoch. Obvinili dvoch mužov, ktorí sú policajtom dobre známi
Domáce
Pavol Hammel zaspal na letisku a zmeškal let. Keď sa prebudil, povedali mu, že lietadlo spadlo
Pavol Hammel zaspal na letisku a zmeškal let. Keď sa prebudil, povedali mu, že lietadlo spadlo
Domáce
Slovan v prípade postupu pocestuje na sever Európy. Švédsky klub potvrdil prienik do ďalšej fázy
Slovan v prípade postupu pocestuje na sever Európy. Švédsky klub potvrdil prienik do ďalšej fázy
Šport

Bývanie

Test
Test
Kedysi boli veľkým trendom, dnes sa im radšej vyhnite. Týchto 7 vecí robí vašu obývačku zastaralou
Kedysi boli veľkým trendom, dnes sa im radšej vyhnite. Týchto 7 vecí robí vašu obývačku zastaralou
Jeden prvok zmenil fungovanie menšieho bytu. Domáci majú viac úložných priestorov, ako zvládli zaplniť!
Jeden prvok zmenil fungovanie menšieho bytu. Domáci majú viac úložných priestorov, ako zvládli zaplniť!
8 interiérových rastlín, ktoré môžete pestovať, aj keď máte malé deti. Tieto sú bezpečné a prospievajú prostrediu
8 interiérových rastlín, ktoré môžete pestovať, aj keď máte malé deti. Tieto sú bezpečné a prospievajú prostrediu

Pre kutilov

Čo s prezretými marhuľami? Sladké recepty, ktoré sa oplatí vyskúšať ešte dnes
Čo s prezretými marhuľami? Sladké recepty, ktoré sa oplatí vyskúšať ešte dnes
Recepty
Nekupujte drahé lapače: Vyrobte si za 5 minút domácu pascu na osy a sršne, ktorá ich nepustí von
Nekupujte drahé lapače: Vyrobte si za 5 minút domácu pascu na osy a sršne, ktorá ich nepustí von
Dvor a záhrada
Môže aspirín zachrániť ochabnuté izbové rastliny? Pravda vás možno prekvapí
Môže aspirín zachrániť ochabnuté izbové rastliny? Pravda vás možno prekvapí
Izbové rastliny
Viete, kedy použiť akú maltu? Spoznajte rozdiely, ktoré vám ušetria čas v stavebninách aj pri práci
Viete, kedy použiť akú maltu? Spoznajte rozdiely, ktoré vám ušetria čas v stavebninách aj pri práci
Stavebný materiál

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Túto vetu hovoria muži tesne pred rozchodom: Odborníci tvrdia, že ju netreba podceňovať
Partnerské vzťahy
Túto vetu hovoria muži tesne pred rozchodom: Odborníci tvrdia, že ju netreba podceňovať
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Na mieste zasahovala aj
Zahraničné
Horor počas cirkusového vystúpenia: Artistka omylom trafila manžela šípom do krku!
Český prezident Petr Pavel
Zahraničné
Prezident na F1 šokoval svetové médiá: Petr Pavel vymenil oblek za fotoaparát a rozbil internet!
ŠOK na pláži počas
Zahraničné
ŠOK na pláži počas nočného kúpania: VIDEO Mužovi lietal nad hlavou DRON, nebolo možné mu uniknúť!
Ilustračné foto
Domáce
Mal prejsť Ameriku na bicykli: Slovenský cyklista zahynul po zrážke s autom!

Ďalšie zo Zoznamu