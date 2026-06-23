Ďalší festival čelí MEGAškandálu! Zúfalí ľudia, hviezdy rušia účasť, areál zíva prázdnotou a organizátor to zaklincoval

BELÁ NAD CIROCHOU - Slovensko sa v prípade organizovania festivalov v posledných rokoch veľmi nevyznamenalo. Sú tu aj stálice, ktoré žiadne problémy nehlásia a sú aj mnohé svetlé výnimky. Na niektorých však doľahla ekonomická realita a mnohí majú ešte v živej pamäti napríklad aj náhle zrušenie Topfestu. Zdá sa, že po podobnej trase kráčal aj festival Rock pod Kameňom, ktorý len týždeň pred začiatkom najväčšieho rockového sviatku pri Snine oznámil odloženie festivalu. Len tri dni pred samotným začiatkom festivalu však prišiel zásadný zvrat.
Priaznivci rockovej hudby sa už viac ako dekádu schádzali pod Sninským kameňom na festivale Rock pod Kameňom, ktorý sa má konať od 25. do 27. júna v Belej nad Cirochou v areáli Topovné. Tento rok boli veľkými ťahákmi také mená ako Black Eyed Peas, skupiny Europe či Helloween.
V sobotu prišla správa, ktorú nechcel nikto počuť
V sobotu 20. júna, len necelý týždeň pred otvorením festivalu sa organizátori na sociálnej sieti prihovorili fanúšikom. Po ich slovách muselo ľuďom, ktorí si už zarezervovali pobyty v blízkosti areálu a tým, ktorí si už kúpili lístky, zovrieť hrdlo. Festival sa vraj neuskutoční v pôvodnom termíne a museli ho presunúť. "Dôvodom je ekonomická realita organizovania veľkých hudobných podujatí," napísali všeobecne o príčinách presunu organizátori, ktorí len týždeň pred začiatkom uverejňovali upútávkové príspevky a fanúškov ubezpečovali, že "už o týždeň sa to začne".
Nejde o prvý príklad, kedy hudobní fanúškovia na Slovensku čelia niečomu podobnému. V minulosti sa už zrušilo vystúpenie Kanyeho Westa, ktorý si už po novom hovorí Ye.
Kanye West v Bratislave nakoniec NEVYSTÚPI: Festival je ZRUŠENÝ... Vyjadrenie organizátorov!
Nepríjemné spomienky ostali aj na festival Topfest, ktorý mal na Slovensku kedysi veľké meno a bol symbolom spoľahlivosti a záruky kultúrneho vyžitia.
Vinu na organizátorov hádzal aj známy herec Johnny Depp, ktorý tu mal v roku 2023 vystúpiť so svojou hudobnou skupinou Hollywood Vampires.
Koncert Johnnyho Deppa na Slovensku ZRUŠENÝ: Kapela hádže vinu na organizátora… Ten sa BRÁNI!
Sklamaní ľudia a tvrdý administrátor stránky festivalu
Z tohto stanoviska by sa mohlo bežnému pozorovateľovi zdať, že organizátor v zákulisí už dlhú dobu zápasil s ekonomickým tlakom a finančným stropom, ktorý mu neumožňoval pokračovať v organizovaní festivalu. V prípade, že ide o moment, kedy sa majú brány areálu otvoriť už o niekoľko desiatok hodín, je to mimoriadne nepríjemná situácia, hlavne pre fanúšikov. Tí sa dokonca ani nemohli vyjadriť, keďže na oficiálnej stránke zrušili možnosť komentovať príspevok.
Na iných vláknach boli aj takí pohoršení ľudia, ktorí nerozumeli ani krokom administrátorov takto obmedzovať kritiku. "Dal som im len emotikón a už som dostal ban, pritom mám už dlhšie zakúpené lístky. Takto by sa organizátor nemal správať," posťažoval sa jeden z užívateľov, ktorý sa už zrejme na stránku Rock Pod Kameňom nedostane.
Zvrat, ktorý nikto nečakal, zrejme ani pozvané hudobné kapely nie
Po oznámení, že festival je zrušený a presúva sa na iný termín sa v pondelok 22. júna ako blesk z jasného neba objavil nový príspevok, ktorý všetko otočil o 180 stupňov. Festival vraj bude a uskutoční sa v pôvodnom termíne.
Viacerí neverili vlastným očiam, no ľuďom sa okrem statusu už aj cez video prihovoril organizátor Michal Latta, ktorý povedal, že zažil "najhoršie dni svojho života". S rozhodenými emóciami fanúšikom nahral odkaz, v ktorom oznámil, že v týchto hodinách nastupujú telefonáty a idú makať na "300 percent". "Stal sa zázrak a zachránil nás niekto, o kom by ste to nikdy v živote nepovedali," povedal Latta, ktorý nespresnil, ako došlo k tomu, že organizátori majú odrazu peniaze.
VIDEO Organizátor festivalu Rock pod Kameňom Michal Latta verejnosti v pondelok 22. júna oznámil, že festival sa uskutoční v pôvodnom termíne:
Black Eyed Peas či Helloween hovoria o zrušených vystúpeniach, aj po Lattovom videu
Je však zaujímavé, že aj po spomínanom videu sa na stránkach hudobných kapiel Black Eyed Peas či Helloween, ktoré mali na festivale pri Snine vystúpiť, objavili správy o tom, že vystúpenia sú zrušené (cancelled, pozn. red.) a reagujú tak len na "kroky organizátorov". Fanúšikom sa zároveň v príspevkoch ospravedlňujú.
Je teda možné, že ani jedno z veľkých mien zahraničného hudobného sveta Slovensko svojou návštevou nepoctí. Dá sa predpokladať, že aj v týchto hodinách organizátori po opätovnom oživení festivalu realizujú stovky telefonátov, aby zachránili aspoň pôvodné torzo line-upu festivalu. V týchto chvíľach nie je nič isté.
Facka aj od tímu Michala Davida
Ako by to však nestačilo, organizátorom festivalu dáva košom aj Michal David a jeho skupina Kvatro. Došlo vraj k "nedodržaniu zmluvných podmienok".
Skeptickí fanúšikovia a stále prázdny areál, postavia to škriatkovia?
Keďže ide o veľký festival, ktorý si vyžiada vybudovanie aspoň dvoch veľkých pódií, blízki ľudia z okolia Belej nad Cirochou sa boli na miesto pozrieť osobne. Ich videá a zábery z miesta, kde sa má veľké hudobné rockové podujatie uskutočniť, však dýchajú skepsou a sklamaním
V čase písania článku, a teda 23. júna okolo 13:22 hodiny, sa v areáli ešte stále nenachádzal ani jediný kus nejakého náradia, či ťažkých strojov, ktoré by dávali dohromady aspoň prvé základy. Takýto festival a jeho areál sa totiž buduje aj niekoľko dní. Začať má pritom už vo štvrtok 25. júna. "Už sa teším na ďalší zázrak, keď prídu v noci škriatkovia a za necelé 2 dni to tu postavia," vysmiala sa organizátorom jedna z účastníčok "prehliadky" areálu.
Slováci sa organizátorom posmievajú
Slováci však majú zmysel pre humor a dokázali to aj v komentároch na iných stránkach. Trápi ich síce, že festival nebude, no našli si chvíľu čas, aby s pomocou umelej inteligencie vytvorili "nový plagát" line-upu, ktorý bude v značnej obmene.
V ňom žartovne a bez akejkoľvek vážnosti tvrdia, že namiesto Horkýže Slíže, Penduluum, Mastodonu či Dub FX sa majú fanúšikovia tešiť na Duo Jamaha, Andera z Košíc, Martina Jakubca či Jadranku.
V týchto hodinách je skutočne otázne, či sa vôbec nejaký festival uskutoční a či sa podarí organizátorom zachrániť aspoň zlomok vystupujúcich a presvedčiť ich späť na svoju stranu.
Nešlo by však o prvý prípad na Slovensku, kedy sa po oznámení veľkých hudobných mien fanúšikovia dočkali len sklamania.
Organizátor verí, že všetko bude vybavené, do začiatku zostávajú hodiny
Organizátor sa však aj v utorok 23. júna, necelé dva dni pred začiatkom festivalu vyjadril k tomu, že situáciu riešia naplno a postupne obvolávajú všetkých partnerov, dodávateľov a účinkujúcich.
O pol druhej poobede zverejnila stránka Dianie v Snine video, kde sa už na pozemku nachádzajú aspoň pletivové kovové bariéry. Nič viac tam však nie je vidieť. V celom areáli je vraj "ticho ako v knižnici".