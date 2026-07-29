Pellegrini rokoval s Li Čchiangom aj Čao Le-ťim o spolupráci SR s Čínou

PEKING/BRATISLAVA - Súčasné vzťahy medzi Slovenskom a Čínou vytvárajú dobrý predpoklad na zintenzívnenie obchodnej a ekonomickej spolupráce. Poukázal na to prezident SR Peter Pellegrini po rokovaniach s čínskym premiérom Li Čchiangom a predsedom Stáleho výboru Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Čao Le-ťim. Informoval, že sa na nich okrem iného venovali aj možnostiam ďalšej spolupráce medzi krajinami. Vidí ju napríklad v oblasti moderných technológií či automobilového priemyslu.
„Obaja partneri konštatovali vysokú úroveň našich vzájomných vzťahov. Označili ich dokonca slovami, že sú momentálne najlepšie v histórii diplomatických vzťahov medzi Čínou a Slovenskom. To dáva, aj z úst predsedu čínskej vlády, dobrý predpoklad na to, aby sa zintenzívnila obchodná a ekonomická spolupráca,“ uviedla slovenská hlava štátu na stredajšom brífingu.
Pellegrini deklaroval, že SR vytvorí stabilné a predvídateľné prostredie pre ďalšie čínske investície v oblastiach, v ktorých je možné vzájomné dopĺňanie sa. Priestor na ďalšiu spoluprácu vidí v oblasti moderných technológií či automobilového priemyslu. Naznačil, že v zozname potenciálnych investícií je napríklad čínska automobilka, ktorá by sa mohla rozhodnúť vyrábať svoje vozidlá na Slovensku. „Nechcem predbiehať, pretože je to stále len v procese nejakých rozhovorov,“ povedal.
Rokovali aj o vzťahoch medzi EÚ a Čínou
Témou rokovaní boli tiež vzťahy medzi Európskou úniou (EÚ) a Čínou. Pellegrini upozornil na to, že v nich je aj napätie poznačené obchodným saldom v neprospech Únie. „Čínsky premiér vyjadril názor, že je zástancom, tak ako aj ja, konštruktívneho dialógu a hľadania riešení,“ doplnil s tým, že odmietli obchodné vojny.
Zároveň odkázal niektorým politikom, najmä opozičným, aby vážili slová, keď komentujú obchodné vzťahy SR a Číny. „Slovensko je jednou z najotvorenejších ekonomík sveta. Je odkázaná na obchodných partnerov. Je dôležité, aby mala veľmi dobré vzťahy v rozpadajúcom sa svetovom poriadku so svetovými veľmocami. V tomto je naše priateľstvo a dobré vzťahy s Čínou podľa mňa stabilizujúcim faktorom, ktorý Slovensku na medzinárodnej scéne môže pomôcť. Či už na pôde OSN, kde kandidujeme do Bezpečnostnej rady ako nestály člen alebo pri iných veciach, hovoriac o regulácii umelej inteligencie “ dodal.