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PÁTRANIE po Markovi (3) krok po kroku: Polícia prehovorila o detailoch! TAKTO našli strateného chlapčeka

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(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky, Reprofot - Facebook/Z.P.)
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HUNCOVCE - Malého Marka hľadal každý, kto mohol. Našťastie, aj napriek tomu, že chlapček strávil vonku sám neuveriteľných 33 hodín, navyše bez vody a jedla, podarilo sa ho nájsť živého a zdravého. Nebolo to však vôbec jednoduché. Ako uviedla polícia, pátracia akcia po nezvestnej osobe, obzvlášť po malom dieťati, patrí medzi najnáročnejšie formy pátrania.

Pátranie začalo ešte v pondelok. Chlapček sa mal podľa blízkych stratiť v kukuričnom poli. Práve tam začali pátranie, do ktorého boli postupne zapojené policajné hliadky a hasiči. Využívali aj policajný dron. Po chlapcovi pátral i vrtuľník Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR vybavený termovíziou a zapojil sa tiež Pátrací tím Východ, ako i dobrovoľnícky kynologický tím Canislog Poprad. Marka sa však nedarilo nájsť. Pátranie pokračovalo aj v noci a počas utorka, no, žiaľ, chlapčeka sa nájsť nedarilo. 

PÁTRANIE po Markovi (3)
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

Nehľadalo sa len na poli, kde sa mal chlapček stratiť, ale aj v širšom okolí. Na člnoch prehladávali rieku, zapojili aj kone a štvorkolky. Obyvateľom blízkej obce Veľká Lomnica vyzvali, aby si skontrolovali  dvory, kôlne a budovy pri domoch s tým, že chlapec sa tam mohol ukryť. 

Dobrá správa prišla v utorok popoludní. Chlapec sa našiel v lese, asi kilometer od rómskej osady. "Po intenzívnom pátraní po maloletej osobe, ktoré prebiehalo od pondelka, 27.7.2026 a ukončené bolo včera 28.7.2026 s úspešným koncom bolo sprevadzané profesionalitou a úsilim všetkých zainteresovaných strán," uviedla polícia. 

 
 

Jedna z najnáročnejších foriem pátrania

Ako vysvetlili, pátracia akcia po nezvestnej osobe, obzvlášť po malom dieťati, patrí medzi najnáročnejšie formy pátrania. "Na rozdiel od dospelého človeka sa malé dieťa pohybuje nepredvídateľne, často nereaguje na volanie, nedokáže sa orientovať v teréne a môže sa zo strachu ukryť alebo od vyčerpania zaspať na miestach, kde je mimoriadne ťažko spozorovateľné," priblížili. 

Úspech nezávisí len od rozsahu nasadených síl a prostriedkov, ale aj využitia všetkých dostupných informácií. "Pátrací priestor sa rozdeľuje na sektory, ktoré sa systematicky prehľadávajú pozemnými tímami aj leteckými prostriedkami," uviedli. 

PÁTRANIE po Markovi (3)
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

V závislosti od charakteru terénu je potrebné dôkladne preveriť rozsiahle lesné porasty, polia, vodné plochy a vodné toky, opustené objekty, hospodárske budovy, priepusty, krovinaté porasty či ďalšie miesta. Súčasne sa priebežne vyhodnocujú nové poznatky získané od kriminálnej polície, zasahujúcich zložiek aj verejnosti, na základe ktorých sa operatívne upravuje ďalší postup pátrania.

Vo večerných a nočných hodinách zohrávajú významnú úlohu termovízne systémy, ktoré umožňujú monitorovať rozsiahle otvorené priestranstvá aj za zníženej viditeľnosti.

PÁTRANIE po Markovi (3)
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky)

Pátrania sa zúčastnili:

  • policajti OR PZ v Kežmarku,
  • príslušníci služobnej kynológie KR PZ Prešov, Trenčín, Banská Bystrica, Žilina,
  • kynológia a hipológia Prezídia Policajného zboru,
  • Hasičský a záchranný zbor,
  • Horská záchranná služba,
  • Záchranný systém Slovensko,
  • Letecký útvar Ministerstva vnútra SR a Ministerstva obrany SR
  • príslušníci 51. krídla Prešov (OS SR)
  • viaceré dobrovoľné hasičské zbory obcí,
  • dobrovľné pátracie tímy a dobrovoľní psovodi so sídlom na východnom Slovensku
  • verejnosť


Technické prostriedky, ktoré slúžili k vypátraniu: 

  • drony s termovíziou,
  • vrtuľník letky MV SR a OS SR,
  • termovízne monitorovacie vozidlá,
  • ručné termovízne prostriedky,
  • člny
  • štvorkolky


 

 

Viac o téme: PátranieMário
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