Silné zemetrasenie v Číne! Krajinu v krátkom čase zasiahli dva ničivé otrasy s magnitúdou 5,8

PEKING - Zemetrasenie s magnitúdou 5,7 zasiahlo v utorok o 11:16 h miestneho času (05:16 h SELČ) okres Sing-chaj v severozápadnej čínskej provincii Čching-chaj, informovalo Čínske centrum pre zemetrasenia (CENC).
O 18 minút neskôr registrovali v rovnakej oblasti ďalšie otrasy s magnitúdou 5,8. Obe zemetrasenia mali epicentrum v hĺbke 10 kilometrov a približne 244 kilometrov od Si-ningu, hlavného mesta provincie Čching-chaj. Správy o prípadných obetiach a materiálnych škodách zatiaľ nie sú k dispozícii.
Čching-chaj je vnútrozemská provincia na severozápade Číny. Rozlohou je najväčšia a zároveň je jednou z najmenej obývaných častí krajiny.
Čína patrí medzi krajiny s najčastejším výskytom silných zemetrasení na svete. Najviac zasiahnuté sú západné a juhozápadné oblasti, ktoré ležia v seizmicky aktívnych zónach súvisiacich s pohybom Indickej a Eurázijskej tektonickej dosky.