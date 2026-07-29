HYENIZMUS počas požiarov vo Francúzsku: Muž sa vydával za psychológa a pýtal peniaze od evakuovaných

PARÍŽ - Francúzska polícia zadržala muža, ktorý predstieral, že je dobrovoľný psychológ a v meste Bordeaux ponúkal ľuďom evakuovaným pred lesným požiarom platené poradenské sedenia. Informuje o tom stanica Sky News.
Muž sa podľa polície v evakuačnom centre vydával za profesionála a podvádzal ľudí v čase, keď potrebovali pomoc. Tento „falošný psychológ“ skončil vo väzbe spolu s ďalšími dvoma mužmi, ktorých zadržali o niekoľko dní skôr za „krádež potravinových zásob“ určených pre osoby zasiahnuté lesným požiarom.
V nedeľu zastavila polícia v evakuovanej obci Le Haillan ženu, ktorá mala v taške šperky, náradie a iné predmety. Keďže nedokázala vysvetliť, odkiaľ má tieto predmety, polícia ju na mieste zadržala pre podozrenie z prechovávania kradnutého tovaru.
Sky News informuje, že od 6. júla zadržali vo Francúzsku pre podozrenie z podpaľačstva 163 ľudí, pričom 15 osôb z nich zaistili počas uplynulého týždňa práve v súvislosti s lesným požiarom šíriacim sa v okolí mesta Bordeaux.