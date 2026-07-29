Ďalšie katastrofálne požiare v Európe: VIDEO Horí v dovolenkových rajoch! Úrady evakuovali viaceré oblasti

ATÉNY - Grécky ostrov Paros bojuje s rozsiahlym lesným požiarom, ktorý sa pre silný vietor rýchlo šíri. Úrady nariadili evakuáciu viacerých obcí a turistických oblastí, pričom počas noci rozšírili varovania aj na ďalšie lokality. Do boja s plameňmi smerujú posily hasičov z pevninského Grécka.
Plamene sa šírili aj počas noci
Požiar vypukol v pondelok popoludní vo vnútrozemí ostrova a silný vietor ho rýchlo rozšíril smerom k obývaným oblastiam. Grécky portál ProtoThema informoval, že úrady prostredníctvom systému núdzového varovania 112 najskôr vyzvali na evakuáciu štyroch oblastí, neskôr však pribudli ďalšie výstrahy, keďže oheň sa ani počas noci nepodarilo dostať pod kontrolu.
Hasiči po zotmení pokračovali iba s pozemnými jednotkami, pretože nasadenie lietadiel a vrtuľníkov nebolo možné. Letecké hasenie obnovili až po svitaní.
Na ostrov dorazili posily
Portál Greek Reporter uviedol, že na Paros boli letecky aj po mori vyslané ďalšie hasičské jednotky, aby posilnili miestne sily. Na zásahu sa podieľajú desiatky hasičov, dobrovoľníkov, hasičské vozidlá aj lietadlá a vrtuľníky. Úrady zároveň vyzvali obyvateľov a turistov, aby rešpektovali pokyny civilnej ochrany a nevracali sa do evakuovaných oblastí.
Vietor komplikuje zásah
Požiar sa šíri v náročnom teréne a jeho hasenie výrazne sťažuje silný vietor. Meteorológovia upozorňujú, že nárazy vetra môžu podporovať vznik nových ohnísk a meniť smer šírenia plameňov. Práve nepriaznivé poveternostné podmienky patria medzi hlavné dôvody, prečo sa požiar zatiaľ nepodarilo lokalizovať.
Grécko zostáva v stave vysokej pohotovosti
Požiar na Parose je len jedným z viacerých, s ktorými Grécko v týchto dňoch zápasí. Krajina čelí kombinácii extrémnych horúčav, sucha a silného vetra, čo výrazne zvyšuje riziko vzniku a šírenia lesných požiarov. Civilná ochrana preto ponecháva vo viacerých regiónoch najvyšší stupeň pohotovosti a nevylučuje ďalšie evakuácie, ak sa situácia zhorší.
Požiar aj v Turecku
S požiarmi pritom nebojuje len Grécko. Rozsiahly lesný požiar vypukol aj v tureckom okrese Kaş v provincii Antalya. Podľa tureckých médií sa oheň pre silný vietor rýchlo rozšíril v zalesnenej oblasti pri štvrti Üzümlü. Na mieste zasahujú hasiči zo vzduchu aj zo zeme. Do akcie nasadili najmenej šesť vrtuľníkov, tri hasiace lietadlá, 14 hasičských vozidiel, cisterny a viac ako 130 lesníkov. Hlavným cieľom záchranných zložiek je zabrániť ďalšiemu šíreniu plameňov, ktoré zatiaľ nie sú pod kontrolou.