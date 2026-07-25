Masívna evakuácia v Číne kvôli tajfúnu: Viac ako 340-tisíc ľudí muselo narýchlo opustiť domovy

PEKING – Viac ako 340.000 ľudí evakuovali v južnej Číne pred blížiacim sa tajfúnom. Úrady v regióne pozastavili tiež prácu či železničné spojenia a v Hongkongu oznámili zrušenie letov, informovala tlačová agentúra AFP.
Tajfún Noul by podľa predpovedí mal prejsť nad pevninu na pobreží medzi mestami Šen-čen a Chaj-feng v provincii Kuang-tung v nedeľu skoro ráno. Čínski meteorológovia vydali v sobotu večer najvyšší štvrtý stupeň výstrahy.
Silné zrážky očakávajú do nedeľňajšieho večera v Kuang-tungu a susedných provinciách Chu-nan, Fu-ťien a Ťiang-si. Pri prechode nad pevninu by mala stála rýchlosť vetra dosahovať 151 - 173 kilometrov za hodinu.
Evakuácia vyše 340.000 ľudí sa týka provincie Kuang-tung, kde 12 miest úplne alebo čiastočne pozastavilo „vyučovanie, prácu, výrobu, prevádzku podnikov a dopravu“, vyplýva zo správy štátnej tlačovej agentúry Sin-chua. V nedeľu podľa štátnej televízie v provincii zastavia celú prevádzku železníc.