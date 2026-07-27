Prezident SR odcestoval do Číny, návšteva má potvrdiť spoluprácu medzi krajinami

BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini v nedeľu večer odcestoval na štátnu návštevu Čínskej ľudovej republiky. Ide o piatu návštevu slovenskej hlavy štátu v tejto krajine od vzniku SR a prvú po 16 rokoch. Jej cieľom je potvrdiť spoluprácu medzi krajinami a konkretizovať nové oblasti na jej rozvoj. Návšteva sa uskutoční na pozvanie čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. Pellegrini sa okrem neho stretne aj s premiérom Čínskej ľudovej republiky Li Čchiangom a predsedom Stáleho výboru Celočínskeho zhromaždenia ľudových zástupcov Čao Le-ťim.
„Prezidenti budú diskutovať o vzťahoch medzi Európskou úniou a Čínou, ako aj o aktuálnych medzinárodných otázkach vrátane hľadania mierových riešení konfliktov v súlade s medzinárodným právom. Na rokovaniach s čínskymi predstaviteľmi sa bude rozoberať aj podpora investícií s vysokou pridanou hodnotou, rozvoj spolupráce vo vede a výskume, priemysle, doprave, logistike, poľnohospodárstve či cestovnom ruchu,“ priblížili z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR.
Pracovná cesta bude trvať v dňoch 27. až 29. júla. „Nadväzuje na strategické partnerstvo medzi Slovenskou republikou a Čínou uzatvorené počas oficiálnej návštevy predsedu vlády SR v Pekingu v roku 2024,“ dodali z KP SR. Program štátnej návštevy bude zahŕňať aj prehliadky významných technologických centier. Slovenská hlava štátu navštívi napríklad spoločnosť Baidu, ktorá patrí medzi popredných svetových lídrov v oblasti umelej inteligencie, cloudových technológií a autonómnej mobility. Na programe je tiež prehliadka Robot Mall, prvého svetového centra zameraného na prezentáciu a komerčné využitie humanoidných robotov.