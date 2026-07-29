Zbaľte sa na letný piknik bez stresu: Tieto praktické vychytávky vám ušetria miesto v batohu!

Pikniky, výlety či víkendové kempovanie patria počas leta medzi najobľúbenejšie spôsoby trávenia voľného času. Komfort vonku pritom často nezávisí od veľkého vybavenia, ale od niekoľkých praktických doplnkov, ktoré šetria miesto a uľahčujú prípravu aj servírovanie jedla. Nová kolekcia od Tchibo sa zameriava práve na produkty, ktoré riešia bežné situácie pri stolovaní pod holým nebom.
Namiesto zložitého balenia ťažkého riadu stavili dizajnéri na multifunkčnosť a skladnosť. Väčšina noviniek z kolekcie je navrhnutá tak, aby v batohu či kufri auta zaberala minimum miesta a poslúžila hneď na niekoľko účelov. Medzi tri najpraktickejšie vychytávky tohto leta patria:
2 v 1 taška na piknik
Základom každého pikniku by mala byť priestranná taška na potraviny a pohodlná deka. 2 v 1 taška na piknik od Tchibo spája obe funkcie v jednom praktickom produkte. Vďaka zipsom na bokoch ju možno jednoducho rozložiť a premeniť na deku, chladiaca vnútorná vrstva zas pomáha udržať nápoje a potraviny dlhšie studené a čerstvé. Praktické využitie navyše dopĺňa svieži dizajn s horizontálnymi pruhmi v bielej, petrolejovej a korálovej farbe.
K dispozícii v kamenných obchodoch Tchibo a na e-shope. Cena: 19,99 €
Cestovná termoska
Pri stravovaní mimo domova oceníte predovšetkým praktickosť vybavenia. Cestovná termoska je ideálna na prenášanie domácich pokrmov či nápojov, ktoré vďaka svojej dvojstennej izolácii udrží dlhšie spoľahlivo teplé alebo studené. Vďaka objemu 375 ml do nej zmestíte solídnu porciu, pričom kvalitný uzáver sa postará o to, aby nič nevytekalo. Súčasťou tejto nádoby z ušľachtilej ocele je aj lyžica s miniatúrnou vidličkou, ktorú ľahko pripevníte priamo na ňu, takže máte všetko potrebné hneď poruke.
K dispozícii v kamenných obchodoch Tchibo a na e-shope. Cena: 14,99 €
Teleskopické grilovacie vidlice
K večeru pri ohni neodmysliteľne patrí opekanie, pri ktorom si každý pripraví svoju obľúbenú dobrotu presne podľa chuti. Čo by však bolo opekanie bez grilovacích vidlíc? Teleskopické grilovacie vidlice s vysúvacím mechanizmom sa dajú predĺžiť z 26 na 76 centimetrov, vďaka čomu sa zbavíte potreby hľadať ten správny konár. Dvojité napichovadlá z ušľachtilej ocele udržia jedlo pevne na mieste a po použití sa vidlice opäť zložia na kompaktnú veľkosť. Súpravu štyroch kusov dotvárajú farebné rukoväte v akvamarínovej, petrolejovej, korálovej a červenej farbe, vďaka ktorým si každý ľahko rozozná tú svoju.
K dispozícii v kamenných obchodoch Tchibo a na e-shope. Cena: 12,99 €
LED outdoorové svietidlo
Keď sa začne stmievať, príjemné osvetlenie dokáže vytvoriť tú správnu atmosféru pri stole aj v okolí stanu. LED outdoorové svietidlo disponuje ohybným ramenom, vďaka ktorému ho môžete postaviť ako stolovú lampu alebo zavesiť na konár či ľubovoľnú konštrukciu. Teplé biele svetlo ponúka dva stupne intenzity a na jedno nabitie vydrží svietiť približne päť až desať hodín. Svetlo si tak môžete jednoducho prispôsobiť podľa vlastnej potreby. Praktické svietidlo sa nabíja cez USB a súčasťou balenia je aj potrebný kábel.
K dispozícii v kamenných obchodoch Tchibo a na e-shope. Cena: 12,99 €
Skladací kanister na vodu
Pri výletoch a kempovaní sa rozhodne oplatí myslieť na pravidelný pitný režim, ktorý je obzvlášť dôležitý počas teplých letných dní. Skladací kanister na vodu ponúka objem až desať litrov a vďaka pevnému držadlu sa jednoducho prenáša. Uzatvárací kohútik umožňuje pohodlné dávkovanie vody, zatiaľ čo po vyprázdnení možno kanister zložiť, aby vo výbave zaberal minimum miesta.
K dispozícii v kamenných obchodoch Tchibo a na e-shope. Cena: 7,99 €
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