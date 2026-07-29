Slovák sa v Rakúsku otáčal v kolóne: Zrazil sa s policajným autom, ktoré išlo k brutálnej smrteľnej nehode

VIEDEŇ - Rakúskom otriasla strašná nehoda. Maďarská vodička čelne narazila do auta, v ktorom sa cestovala rodina zo Španielska. Bilancia zrážky je tragická - obaja vodiči na mieste zahynuli. Manželka (52), syn (11) a dcéra (14) vodiča zo Španielska utrpeli vážne zranenia a boli vrtuľníkom prevezení do nemocníc. Do prípadu sa zaplietol aj slovenský vodič, ktorý sa počas toho, ako sa otáčal v kolóne, zrazil s policajným autom.
K nehode došlo počas víkendu na ceste B 148 vo Weng im Innkreis. Ako píše rakúsky web Krone, 57-ročná maďarská vodička sa pri riskantnom predbiehacom manévri zrazila s autom, v ktorom sa viezla španielska rodina na dovolenke. Ona ani 56-ročný Španiel nemali šancu prežiť – obaja na mieste nehody zomreli.
Manželku (52), dcéru (14) a syna (11) zo Španielska s veľmi vážnymi zraneniami vrtuľníkmi previezli do okolitých nemocníc v Riede, Passau a Salzburgu.
Kurióznu úlohu pri zásahu zohral vodič zo Slovenska. Ten sa zrazil s policajným autom, ktoré smerovalo na miesto nehody. Slovenský vodič sa pokúsil otočiť v dopravnej zápche za miestom nehody. Zrejme si však pri tomto nevšimol policajtov prichádzajúcich zozadu. Pri incidente sa zranili traja ľudia.