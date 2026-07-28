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Veľké plány Pellegriniho v Číne! Na Slovensko chce pritiahnuť obrovské investície aj umelú inteligenciu

Peter Pellegrini a Si Ťin-pching Zobraziť galériu (3)
Peter Pellegrini a Si Ťin-pching (Zdroj: TASR/AP Photo/Achmad Ibrahim, Pool)
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TASR

PEKING - Vzťahy medzi Slovenskom a Čínou sú nadštandardné. Pre Slovenskú republiku je Čína najvýznamnejším obchodným partnerom mimo krajín Európskej únie (EÚ). Prezident SR Peter Pellegrini to uviedol v utorok v Pekingu po rokovaní s čínskou hlavou štátu Si Ťin-pchingom. Upozornil však na negatívne obchodné sadlo - z Číny viac dovážame ako do nej vyvážame. Na rokovaní preto požiadal o lepší a férovejší prístup slovenských firiem na čínsky trh.

„Tak ako zaznelo z úst prezidenta Číny - len vzájomná spolupráca prináša benefit obom partnerom, nie konfrontácia. Preto aj Slovensko bude za európskym stolom presadzovať teóriu, aby sme rokovaniami a dialógom za okrúhlym stolom hľadali riešenia tejto situácie, aby sa podarilo nielen pre slovenských, ale aj pre európskych výrobcov vyrokovať lepší, férovejší prístup na čínske trhy, aby sa saldo postupne darilo znižovať,“ skonštatoval Pellegrini.

Slovensko sa podľa neho vníma ako bezpečný priestor pre čínske investície. Poukázal pritom na pôsobenie čínskych investorov na Slovensku, ale aj na prípravu ďalších projektov. „V nejakom zásobníku projektov a budúcich investícií sú rozpracované aj možnosti projektu v oblasti výroby automobilov, špeciálnych technológií, tiež v oblasti leteckého priemyslu a podobne,“ dodal. Deklaroval, že Slovenská republika je otvorená vytvoriť ďalšie podmienky pre vstup čínskych investorov na slovenský trh.

Umelá inteligencia a robotika

Prezidenti diskutovali aj o ďalších oblastiach možnej spolupráce medzi oboma krajinami. Pellegrini vidí najväčší prínos v oblasti moderných technológií či umelej inteligencie. „Čína už dávno nie je krajina, ktorá len kopíruje, ale naopak, dnes udáva svetové trendy cez vesmírny výskum až po robotiku a preto je potrebné, aby sme s touto krajinou udržiavali vzťahy a aby sme si aj to najlepšie, čo k dispozícii je, prevzali na Slovensko a tam, kde to je možné, čo najskôr implementovali do reálneho života,“ poznamenal.

Peter Pellegrini a Si Ťin-pching
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Peter Pellegrini a Si Ťin-pching  (Zdroj: TASR/AP Photo/Achmad Ibrahim, Pool)

Hlavy štátov otvorili tiež otázku zintenzívnenia spolupráce vzdelávacích a výskumných inštitúcií. „Po mojej návšteve budem informovať aj žiadať slovenského ministra školstva Tomáša Druckera, aby navštívil Čínu spolu so zástupcami našich vedecko-výskumných organizácií,“ informoval Pellegrini.

Témou rokovania bola aj geopolitická situácia. Prezidenti sa zhodli na tom, že ani v jednom z aktuálnych ozbrojených konfliktov nevidia vojenské riešenie. „Jediným možným receptom na upokojenie tejto situácie je snaha o čo najskorší dialóg, zastavenie bojov a hľadanie mierového riešenia,“ zdôraznila slovenská hlava štátu.

Prezident SR pozval čínskeho prezidenta na návštevu Slovenska

Prezident SR Peter Pellegrini pozval v utorok čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga na návštevu Slovenska. Návšteva by sa mohla uskutočniť na budúci rok v rámci cesty čínskej hlavy štátu do Európy. Pellegrini to povedal na brífingu po utorkovom rokovaní so Si Ťin-pchingom v čínskej metropole Peking.

Peter Pellegrini a Si Ťin-pching
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Peter Pellegrini a Si Ťin-pching  (Zdroj: TASR/Alexandra Kubalová)

„Čínskeho prezidenta som pozval na návštevu Slovenska, ktorá by sa mohla uskutočniť možno niekedy na budúci rok počas jeho návštevy Európy. Reflektoval na to veľmi pozitívne a vyjadril presvedčenie, že v prípade, ak vycestuje do Európy, tak určite Slovensko navštívi a opätuje nám túto návštevu,“ uviedol slovenský prezident.

Pellegrini pricestoval v pondelok (27. 7.) do Číny na štátnu návštevu, ktorá sa koná na pozvanie čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga. V utorok absolvovali hlavy štátov spoločné rokovanie.

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