Obrovská tragédia v rodine moderátora Milionára: Dcéra Petra (†46) zomrela pri desivej nehode!

PRAHA - Rodinu zosnulého moderátora a herca Vladimíra Čecha zasiahla ďalšia obrovská rana. Jeho dcéra Petra Čechová (†46) tragicky zahynula pri vážnej dopravnej nehode. Smutná správa sa pritom na verejnosť dostala až po dvoch týždňoch, keď si jej najbližší želali prežiť najťažšie chvíle v súkromí.
K tragickej udalosti došlo v noci z 12. júla. Petra sa mala podľa dostupných informácií vracať od svojich milovaných koní, ktorým venovala veľkú časť svojho voľného času. Krátko po 22. hodine však prišlo k nešťastiu, ktoré jej už nedalo šancu na návrat domov. Jej vozidlo zišlo z cesty, prerazilo oplotenie a po niekoľkých prevráteniach skončilo na lúke. Na miesto okamžite vyrazili záchranári, ktorí bojovali o jej život dlhé desiatky minút. Napriek maximálnemu úsiliu sa im však Petru zachrániť nepodarilo. O tragédii sa medzi známymi začalo hovoriť krátko po nehode, oficiálne potvrdenie však prišlo až neskôr. Rodina si želala súkromie a čas na smútok.
Silné emócie naznačil aj odkaz Petrinej nevlastnej sestry Sáry na sociálnej sieti. „Sestrička, prečo? Ach jaj. Koľko trápenia mi ešte tento život prinesie,“ napísala podľa informácií denníka Blesk. O úmrtí napokon informoval Petrin manžel Pavel Kappel. „S ťažkým srdcom oznamujeme všetkým blízkym a priateľom, že nás 12. 7. navždy opustila Petra Čechová. Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku,“ uviedol na sociálnej sieti.
Petra bola dcérou Vladimíra Čecha z jeho prvého manželstva. So svojím bratom Vladimírom aj nevlastnými súrodencami Sárou a Matějom mala podľa blízkych veľmi pevný vzťah. Posledná rozlúčka s Petrou sa uskutoční v úzkom kruhu najbližšej rodiny a priateľov v Prahe-Uhříněvsi. Vladimír Čech patril medzi najvýraznejšie televízne osobnosti svojej generácie. Diváci si ho navždy zapamätali najmä ako charizmatického moderátora obľúbenej súťaže Chcete byť milionárom? Okrem moderovania sa venoval aj herectvu, dabingu a televíznej tvorbe.
Jeho život však poznačila aj vážna choroba. V roku 2011 mu lekári diagnostikovali rakovinu hrubého čreva. Podstúpil operáciu aj chemoterapiu a dlhý čas statočne bojoval. Choroba sa však napokon rozšírila do celého tela a Vladimír Čech zomrel 22. marca 2013 vo veku 61 rokov. Po 13 rokoch od jeho odchodu teraz rodinu zasiahla ďalšia bolestivá strata. Prišla o milovanú dcéru, sestru a manželku, na ktorú budú jej najbližší navždy spomínať.