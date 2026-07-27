Nezmieril sa s rozchodom: Muž skončil v cele po dlhodobých vyhrážkach bývalej partnerke

Podolínec - Polícia v Podolínci zadržala a obvinila 27-ročného muža, ktorý sa dlhodobo vyhrážal svojej partnerke. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ju mal prenasledovať aj po tom, čo sa rozišli. Muž skončil v cele policajného zaistenia.
„Muž mal dlhodobo prekračovať hranice prijateľnej ´žiarlivosti´, neustále ju kontroloval, vulgárne ju urážal a obviňoval, že sa stretáva s inými mužmi. Žena od muža odišla, no on vo svojom konaní pokračoval. Napriek opakovanému upozorneniu zo strany ženy, že sa s ním nechce kontaktovať, ju neustále vyhľadával, prenasledoval, kontaktoval a zasielal jej veľké množstvo správ. Išlo o výhražné správy, v ktorých na ňu vyvíjal psychický nátlak s cieľom prinútiť ju obnoviť ich vzťah,“ uviedla Ligdayová.
Žena sa aj presťahovala, avšak muž zisťoval miesto jej pobytu a opäť ju vyhľadával. Sledoval, kde chodí, správal sa agresívne a vyhrážal sa poškodením jej majetku.
„Svojím konaním obmedzoval jej bežný spôsob života, čím zhoršil jeho kvalitu. Policajná hliadka preto muža zadržala,“ dodala hovorkyňa s tým, že poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Podolínci ho obvinil z trestného činu nebezpečného prenasledovania. Nakoľko 27-ročný muž spáchal skutok závažnejším spôsobom konania, hrozí mu v prípade dokázania viny pred súdom trest odňatia slobody na šesť mesiacov až na tri roky.