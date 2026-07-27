Zemplín sa spamätáva po strašnej búrke: Tri obce vyhlásili mimoriadnu situáciu!

MICHALOVCE - Búrka sprevádzaná krupobitím spôsobila v pondelok popoludní škody vo viacerých obciach v Michalovskom okrese. Mimoriadnu situáciu po jej prechode vyhlásili obce Palín, Zemplínska Široká a Senné. Potvrdili to starostovia obcí.
V obci Senné naďalej monitorujú rozsah škôd. Podľa starostu Marcela Nemčíka evidujú poškodenia približne na 60 rodinných domoch, pričom vo väčšine prípadov ide o poškodené strechy naprieč celou obcou. Búrka poškodila aj vozidlá, na ktorých rozbila sklá alebo spôsobila ďalšie škody.
Rozsiahle poškodenia hlásia aj z Palína. Ako uviedol starosta Tibor Tomko sú škody prakticky v celej obci. Krúpy poškodili strechy, skleníky, lexanové prístrešky, okná na autách a na vozidlách zanechali i preliačiny. Vietor zároveň vyvracal stromy. Starosta prirovnal veľkosť krúp k pingpongovým loptičkám. Obec aktuálne zabezpečuje ďalší postup a rieši odstraňovanie následkov búrky.
V Zemplínskej Širokej poškodilo krupobitie najmä eternitové strechy. Starosta Miroslav Čičák odhaduje, že z viac ako 300 rodinných domov môže byť podľa predbežného odhadu poškodených približne 40.
Michalovcami a okolím sa v pondelok popoludní prehnala búrka sprevádzaná krupobitím a vetrom. Hasiči v okrese zasahovali pri popadaných stromoch a konároch, ako aj pri poškodených strechách. Obyvatelia zasiahnutých obcí na sociálnych sieťach zverejňovali fotografie veľkých krúp, poškodených domov a vozidiel.