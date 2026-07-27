Od divokého vzťahu s Tomom Cruisom sa Katie Holmes láska vyhýba: Toto má byť nový partner? Bravó!

NEW YORK - Po týždňoch špekulácií prišlo oficiálne potvrdenie. Herečka Katie Holmes (47) sa minulý piatok prvýkrát objavila na červenom koberci po boku svojho nového partnera, výtvarníka Jasona Barda Yarmoskyho (38). Dvojica spoločne zapózovala fotografom na podujatí značky Ferragamo v Topping Rose House v Bridgehamptone v štáte New York a dala tak jasne najavo, že ich letná romanca naberá na vážnosti.
Katie Holmes opäť potvrdila, že patrí medzi módne ikony Hollywoodu. Zvolila priesvitnú tmavomodrú blúzku s jemnými transparentnými detailmi, krémovú sukňu s výraznými strapcami, čierne lakované topánky a celý outfit oživila výraznou oranžovou kabelkou. Jason stavil na elegantnú jednoduchosť – tmavomodrý sveter, plisované nohavice a čierne spoločenské topánky, pričom outfit doplnil oranžovým detailom pri golieri. Ich farebne zladené modely pôsobili premyslene, no Katie s úsmevom vysvetlila, že za tým nie je žiadna stratégia: vraj majú jednoducho podobný vkus.
Na fotografiách bolo vidieť uvoľnenú atmosféru. Katie Holmes mala okolo partnera položenú ruku, obaja sa usmievali a pôsobili prirodzene, bez snahy o teatrálne pózy. Práve nenútenosť a vzájomná blízkosť zaujali fanúšikov aj médiá viac než okázalé gestá. Ich vzťah sa pritom dostal na verejnosť len začiatkom júla, keď ich fotografi zachytili, ako sa držia za ruky na premietaní filmu The Invite v East Hamptone. Nasledovala spoločná večera na Manhattane, romantický koncert Soho Sessions aj ďalšie spoločné výlety. Prvé oficiálne pózovanie na červenom koberci je preto jasným signálom, že už svoju lásku neskrývajú.
Podľa zdrojov z okolia herečky, ju Jason zaujal najmä svojou kreativitou a vášňou pre umenie. Holmes vraj vždy priťahovali tvoriví ľudia, ktorí ju dokážu inšpirovať a prinášajú do jej života nové pohľady. Jason je rešpektovaný maliar, ktorého tvorba sa venuje témam starnutia, času a pamäti, a práve jeho umelecké zmýšľanie malo herečku osloviť už pri ich prvom stretnutí na spoločnej večeri.
Po mediálne sledovaných vzťahoch s Tomom Cruisom, Jamiem Foxxom či Bobbym Wootenom III sa zdá, že Katie tentoraz vsadila na partnera mimo hollywoodskeho reflektora. Namiesto ďalšej filmovej hviezdy si vybrala uznávaného umelca, s ktorým podľa blízkych zdrojov zdieľa podobné hodnoty aj lásku ku kultúre a umeniu. A ak je prvý spoločný červený koberec predzvesťou budúcnosti, ich letná romanca sa môže zmeniť na oveľa vážnejší príbeh.
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