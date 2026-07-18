Mesiace ju prenasledoval, potom ju zabil: BRUTÁLNY útok priamo v obchode, šokujúce VIDEO z kamier

SOACHA - Kolumbia rieši šokujúci prípad násilného útoku na ženu. Za brutálnou feminicídou Rosy Mayerly Olaya Coronado, ktorá sa odohrala minulú nedeľu (12 7.) v meste Soacha, odhalili vyšetrovatelia znepokojivý príbeh dlhodobého prenasledovania a zastrašovania.
Podľa informácií kolumbijskej prokuratúry muž obvinený z vraždy prenasledoval Rosu Mayerly celé mesiace, píšu noviny El País. Obsesívne správanie sa začalo vo februári tohto roka, keď sa s ňou zoznámil v práci a navrhol jej, aby spolu začali chodiť. Keď ho odmietla, jeho správanie sa zmenilo na nebezpečné.
Začal ju sledovať, číhal na ňu pri práci, kontroloval jej pohyb a neustále ju zastrašoval. Jej každodenný život sa zmenil na sériu útekov a pokusov vyhnúť sa agresorovi.
Situácia bola tak vážna, že Rosa Mayerly opakovane žiadala o pomoc. V dvoch prípadoch — 10. mája a 5. júna — musela Národná polícia zasiahnuť a osobne ju odviezť z práce domov, aby zabránila ďalšiemu obťažovaniu. Agresor dokonca prišiel k domu jej matky a bývalého partnera, kde ju hľadal a zastrašoval.
Útok v obchodnom centre
Tragédia sa odohrala na verejnom mieste, priamo v predajni Homecenter v nákupnom centre Mercurio, kde Rosa Mayerly pracovala už päť rokov. Útočník ju napadol nožom uprostred dňa a útok čiastočne zachytili aj bezpečnostné kamery. Polícia ho zadržala priamo na mieste, no žena napriek rýchlej pomoci zomrela v nemocnici na následky vážnych zranení.
Homecenter vydal po útoku verejné vyhlásenie. „Homecenter s ľútosťou informuje o feminicíde, ktorá sa odohrala v jednej z našich predajní. Obeťou je naša kolegyňa, pričom agresor nemá žiadny vzťah k našej spoločnosti. Vyjadrujeme úprimnú sústrasť jej rodine a tímu a dôrazne odsudzujeme akýkoľvek prejav násilia,“ píše sa v stanovisku obchodu.
Zabitie Rosy Mayerly opäť otvorilo diskusiu o bezpečnosti žien v Kolumbii a o tom, ako často sú obete nútené žiť mesiace pod tlakom nebezpečného prenasledovania, ktoré môže vyústiť do tragédie.