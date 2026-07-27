Rutinné pristátie prerástlo do BOJA o život: Stačila malá chyba a New York by bol v PLAMEŇOCH!

NEW YORK - Nedávny let spoločnosti Delta Airlines vydesil pilotov, ktorí dostali varovanie o možnom výskyte raketometu v blízkosti terminálu. Výstrahu obdržali počas záverečného priblíženia na letisko LaGuardia v New Yorku.
Let DL2604 letel 21. júla z letiska Detroit Metropolitane Wayne County (DTW) na letisko LaGurdia. Na palube bolo 182 cestujúcich, keď počas pristávania obdržali piloti nezvyčajnú výstrahu. Išlo o upozornenie možného výskytu protilietadlovej strely odpaľovanej z ramena- MANPAD. Polícia prístavného úradu situáciu brala vážne i napriek protichodným informáciám. Asi o minútu po nahlásení polícia vyhlásila, že oznámenie nie je dôveryhodné.
Na palube nikto nič netušil
Delta potvrdila, že lietadlo bezpečne pristálo a pasažieri o možnej hrozbe netušili. Správa prístavov New York a New Jersey prijala hlásenie od anonymného volajúceho s tým, že je ozbrojený raketovým granátom v okolí letiska a chce zostreliť prilietajúce lietadlá. Úrady aktuálne pátrajú po podozrivej osobe, keďže v prípade pravdivej hrozby by mala oveľa vážnejšie následky pre ľudí na zemi i na palube.
Každá nezvyčajná situácia má striktné postupy
V prípade bezprostrednej situácie, ktorá predstavuje nebezpečenstvo, posádka aktivuje núdzové protokoly vrátane overenia dôveryhodnosti. V závažných prípadoch, akým bol aj tento let, môžu byť lietadlá sprevádzané vojenskými stíhačkami alebo odklonené na najbližšie bezpečné letisko. Palubná posádka medzitým zabezpečuje kabínu tak, aby nedošlo k masovej panike, pokiaľ nie je potrebná núdzová evakuácia. V prípade letu DL2604 vyvolala prvotná hrozba okamžitú reakciu úradov, vďaka čomu nedošlo k ďalšiemu znepokojeniu cestujúcich ani k narušeniu letu.