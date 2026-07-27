Chce prepísať históriu: VIDEO Mladík sa pokúša preplávať celé Rakúsko za 72 hodín

PASOV - Len málokto by si trúfol stráviť tri dni takmer nepretržite vo vode. Dvadsaťtriročný dobrodruh Marinus Obermair sa však rozhodol posunúť hranice ľudských možností a pokúša sa preplávať celé Rakúsko po Dunaji. Ak uspeje, zapíše sa do histórie.
350 kilometrov za tri dni
Nemecký influencer a extrémny športovec Marinus Obermair odštartoval svoj pokus v nedeľu 26. júla v nemeckom Pasove. Jeho cieľom je prekonať približne 350 kilometrov po Dunaji až k rakúsko-slovenskej hranici pri Bratislave za maximálne 72 hodín, pričom do časového limitu sa započítavajú aj prestávky pri plavebných komorách. O jeho projekte informovali portály MeinBezirk, Rosenheim24 a Merkur.
Ak sa mu to podarí, stane sa prvým zdokumentovaným človekom, ktorý prepláva Rakúsko po Dunaji v takomto časovom limite. Celý pokus môžu diváci sledovať naživo prostredníctvom internetu.
Všetko sa začalo papierovou loďkou
Za nezvyčajnou výzvou sa skrýva detský sen. Keď mal Marinus približne tri roky, skladal so svojím otcom pri Dunaji papierovú loďku a spýtal sa, kam dopláva. Otec mu odpovedal, že „cez celé Rakúsko“. Táto veta mu zostala v pamäti a po takmer dvoch desaťročiach sa rozhodol ju symbolicky splniť – vlastným telom. Túto historku prezradil v rozhovore pre Rosenheim24.
Najväčším súperom nebude rieka, ale vlastná hlava
Hoci 350 kilometrov vo vode znie samo osebe neuveriteľne, Obermair tvrdí, že najťažšie nebude samotné plávanie. Oveľa väčšou skúškou má byť boj s nedostatkom spánku, vyčerpaním a psychikou.
„Po 72 hodinách takmer nepretržite vo vode už nebojujete proti prúdu, ale sami proti sebe,“ priznal v rozhovore. Medzi najväčšie riziká zaradil podchladenie, silný riečny prúd, lodnú dopravu, bolesť aj možné halucinácie spôsobené extrémnym vyčerpaním.
Počas rekordného pokusu plánuje prijať denne 10 000 až 15 000 kalórií, prevažne vo forme tekutých jedál, aby organizmus zvládol enormnú záťaž.
Nie je to jeho prvé extrémne dobrodružstvo
Marinus Obermair je na sociálnych sieťach známy pod menom MovelikeG. Popularitu získal predovšetkým tým, že precestoval svet bez peňazí – stopom a bez využitia lietadiel prešiel približne 90-tisíc kilometrov. Neskôr na bicykli prešiel Austráliu, kde za 40 dní zdolal viac než 4 000 kilometrov, a absolvoval aj približne 3 000-kilometrový beh z Mexika do Kolumbie.
Tentoraz ho sprevádza rozsiahly podporný tím. Na vode je s ním sprievodná loď s medikmi, fyzioterapeutom, bezpečnostným personálom aj technickým zázemím. Do príprav sa zapojil aj známy extrémny športovec Joey Kelly, pričom rekordný pokus podporujú aj ďalšie známe osobnosti.