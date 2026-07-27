Po takmer troch týždňoch je koniec: Hasiči ukončili zásah v baťovskom areáli vo Zlíne, budove zostáva pár dní

PRAHA - Českí hasiči po takmer troch týždňoch od vypuknutia požiaru výškovej budovy v Zlíne, kde okrem iného zhorelo vyše 70.000 párov obuvi, zásah ukončili. V pondelok to oznámil veliteľ zásahu Zdeněk Otrusina. Podľa servera iDNES.cz už hasiči požiarisko odovzdali majiteľovi objektu. Ten musí zabezpečiť odstránenie už čiastočne zrútenej budovy.
Požiar vypukol 9. júla ráno zrejme na deviatom poschodí budovy, kde mala sklad obuvi spoločnosť Vasky. Z horiaceho objektu najprv evakuovali približne sto ľudí, neskôr preventívne vysťahovali ďalších z okolitých budov vrátane krajského úradu, finančného úradu, knižnice a múzea. Počas zásahu sa postupne zrútili dve časti budovy, v ktorej boli okrem skladov obuvi, oblečenia a tlačovín aj kancelárie viacerých firiem.
Hasiči požiar zlikvidovali 22. júla, odvtedy požiarisko monitorovali. V pondelok z miesta odišla posledná profesionálna jednotka hasičov vrátane dronovej služby, ktorá pomocou techniky s termovíziou priebežne monitorovala stav požiariska. Vyšetrovanie príčiny podľa hasičov potrvá niekoľko mesiacov.
„Kriminalisti obhliadli miesto činu, vypočúvali svedkov a ďalej pracujú na získavaní všetkých dostupných informácií, ktoré by mohli viesť k stanoveniu príčiny vzniku požiaru. Potrebné bude vyžiadať tiež niekoľko znaleckých posudkov z rôznych odvetví,“ citoval server iDNES.cz hovorkyňu polície Moniku Kozumplíkovú.
Mesto Zlín na svojom webe minulý týždeň informovalo o rozhodnutí stavebného úradu, že zvyšok vyhorenej budovy č. 34 je nutné neodkladne zbúrať. Spoločnosť Cream, ktorá budovu vlastní, na to má čas do 15. decembra. Nebezpečné časti však musí zbúrať do šiestich týždňov od rozhodnutia.