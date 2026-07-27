Okolo výstavby vojenskej nemocnice v Prešove pribúdajú podnety: Preveruje ich štátny úrad

PREŠOV - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) eviduje viacero podnetov v súvislosti s výstavbou vojenskej nemocnice v Prešove. Odbor dohľadu pre strategickú agendu ich preveruje a vyhodnocuje. Vyplýva to z vyjadrení, ktoré poskytla hovorkyňa úradu Simona Brejová.
„Nakoľko je v rámci prešovskej nemocnice vyhlásených viacero zákaziek, aj podnety jednotlivých autorov smerujú nie k jednej a tej istej zákazke,“ dodala s tým, že ÚVO sa dôsledne zaoberá každým podnetom.
Vzhľadom na to, že kontrolóri v súčasnosti tieto podnety, zaevidované v priebehu mája, vyhodnocujú, nie je podľa jej slov možné bližšie sa vyjadrovať k ich obsahu.
Vojenskú nemocnicu v Prešove začali stavať na prelome rokov 2025 a 2026. Odvtedy bola vybudovaná časť objektu. Výstavbu na jar dočasne pozastavili po kontrole kvality prác na nosných prvkoch stavby. Problémom mali byť niektoré stĺpy. Pre situáciu bola ukončená spolupráca so zazmluvneným zhotoviteľom. Následne Ministerstvo obrany SR prostredníctvom Ústrednej vojenskej nemocnice SNP Ružomberok - fakultnej nemocnice uzavrelo zmluvu o dielo s novým zhotoviteľom, ktorý stavbu prevzal. Opozícia objednanie prác bez verejnej súťaže kritizovala, šéf rezortu obrany Robert Kaliňák aj predseda vlády Robert Fico (obaja Smer-SD) kritiku odmietli. Na druhú etapu prác rezort vyhlásil verejnú súťaž.
Polícia vedie v súvislosti s výstavbou trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohrozenia.