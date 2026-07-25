Orbán vracia úder: Vláda Tiszy buduje režim svojvôle, Fidesz musí prejsť do odporu!

BAILE TUŠNAD - Súčasná maďarská vláda premiéra Pétera Magyara sa nezaoberá záležitosťami krajiny, ale prenasledovaním opozície. Kvôli tomu je podľa neho demokracia v Maďarsku ohrozená, povedal v sobotu na 35. letnej univerzite Maďarov v rumunskom Baile Tušnade bývalý predseda maďarskej vlády Viktor Orbán. Informuje o tom server hvg.hu.
Podľa slov Orbána Fidesz musí proti autoritárskemu režimu budovanému vládnou stranou Tisza a jej svojvôli viesť „politiku odporu“ namiesto opozičnej politiky. Orbán pri ostrej kritike súčasnej vlády situáciu v Maďarsku prirovnal k autoritárskym režimom a „Venezuele bez ropy“. Vyhlásil, že nová moc uplatňuje politiku pomsty, robí čistky v štátnej správe a prenasleduje opozíciu. Expremiér varoval pred nadchádzajúcimi jesennými úspornými opatreniami, ktoré bude Tisza realizovať s odvolávaním sa na kroky k zavedeniu eura.
Orbán obhajoval 16-ročné pôsobenie pravice ako najúspešnejšie obdobie, pričom vyzval k politike odporu voči klamstvám Tiszy a sľúbil odškodnenie obetiam súčasného režimu. Podľa jeho slov Tisza okrem iného klamala aj v tom, že odvolaný prezident Tamás Sulyok bol bábkou strany Fidesz. „Realita je taká, že (Sulyok) bol prvým občianskym prezidentom Maďarska. Bol prvým prezidentom, ktorý nemal žiadnu stranícku príslušnosť. Je klamstvom, že bol bábkou akejkoľvek strany,“ konštatoval. Po Orbánovom prejave Magyar okamžite reagoval na Facebooku slovami: „Je zbytočné zaoberať sa nenapraviteľným padlým bossom mafie.“