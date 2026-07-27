Na Slovensko prichádza viac vojakov NATO: Dôvodom je zhoršujúca sa bezpečnostná situácia

LISABON - Portugalská armáda zvýšila počet svojich jednotiek nasadených na Slovensku v rámci posilnenej prítomnosti Severoatlantickej aliancie (NATO) na 156 vojakov. Náčelník generálneho štábu portugalskej armády Eduardo Mendes Ferrão v pondelok pre agentúru Lusa uviedol, že dôvodom je zhoršujúca sa bezpečnostná situácia a návrat konvenčnej vojny do Európy.
„Počas dvoch rokov sme sa dostali z 30 na približne 160 vojakov. Ukazuje to záväzok Portugalska voči NATO,“ povedal Mendes Ferrão. Portugalsko zvýšenie počtu vojakov avizovalo už vo februári. Kontingent bude pôsobiť v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny NATO vedenej Španielskom, ktorá je súčasťou opatrení Aliancie na posilnenie odstrašenia a obrany na východnom krídle.
Jednotka je vybavená piatimi hlavnými bojovými tankami Leopard 2A6, 15 obrnenými vozidlami Pandur II 8x8 a štyrmi taktickými obrnenými vozidlami VAMTAC ST5. Súčasťou jej kapacít sú aj prostriedky pre geopriestorové spravodajstvo a bezpilotné systémy vrátane testovania technológií vyvinutých portugalským obranným priemyslom, uviedla Lusa.
„Konvenčný boj sa vrátil do Európy. Vysokointenzívny konflikt veľkého rozsahu už nie je vzdialeným scenárom. Je to realita, ktorú denne sledujeme,“ vyhlásil Mendes Ferrão. Podľa neho si nové bezpečnostné prostredie vyžaduje vyššiu pripravenosť ozbrojených síl.
Veliteľ portugalskej armády zároveň zdôraznil, že zahraničné misie umožňujú ozbrojeným silám overovať nové technológie, taktiku a postupy, ktoré následne využívajú pri výcviku a modernizácii jednotiek. „Skutočný technický, taktický a technologický pokrok vidíme až vtedy, keď jednotky nasadíme,“ dodal.
Portugalsko je súčasťou mnohonárodnej bojovej skupiny NATO na Slovensku od roku 2022. Skupina vznikla po ruskej invázii na Ukrajinu s cieľom posilniť prítomnosť Aliancie, odstrašenie a kolektívnu obranu na jej východnom krídle.Okrem Slovenska má portugalská armáda vojakov nasadených aj v Rumunsku v rámci NATO a v Stredoafrickej republike v rámci misie Organizácie Spojených národov.