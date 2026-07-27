Ignoroval zákaz viesť vozidlá: Mladík z Popradu ešte aj nafúkal, polícia ho hneď brala

HÔRKA - Polícia obvinila mladíka z Popradu, ktorý nafúkal v čase zákazu viesť akékoľvek motorové vozidlo. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že hliadka 21-ročného Popradčana zastavila v sobotu (25. 7.) krátko pred polnocou v obci Hôrka, okres Poprad.
„Vodič viedol osobné vozidlo, a to napriek tomu, že má uložený zákaz činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel s platnosťou do novembra 2028. V obci Hôrka nerešpektoval pokyn hliadky na zastavenie vozidla a v jazde pokračoval až na Levočskú ulicu, kde je ulica z dôvodu rekonštrukcie uzatvorená betónovými zábranami. Keďže už nemohol pokračovať v jazde, zastavil,“ uviedla hovorkyňa.
Mladíka následne podrobili kontrole, pričom dychová skúška mala pozitívny výsledok viac ako 1,6 promile. Následnou lustráciou policajti zistili, že vodič sa rovnakého skutku dopustil opakovane.
Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade voči mužovi vzniesol obvinenie z trestných činov ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a marenia výkonu úradného rozhodnutia. „Bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia,“ uzavrela Ligdayová.