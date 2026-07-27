Do cesty mu vbehla zver: Policajti po nehode zistili, že vodič nákladiaku bol opitý!

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Pichne - Polícia obvinila 23-ročného muža z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V sobotu (25. 7.) skoro ráno viedol opitý nákladné vozidlo v obci Pichne v okrese Snina, kde mu do cesty vbehla lesná zver. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v snahe vyhnúť sa jej prešiel do protismeru, narazil do premostenia a následne aj do oplotenia rodinného domu.
„Policajná hliadka po príchode na miesto dopravnej nehody vodiča okrem iného podrobila aj dychovej skúške. Výsledok bol pozitívny, presiahol 2,3 promile,“ doplnila hovorkyňa s tým, že vodič skončil v cele policajného zaistenia.