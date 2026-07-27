Po krádeži ďaleko nezašli: Polícia v Košiciach nachytala štvoricu v odcudzenom aute

KOŠICE - Rozsiahlu akciu zameranú proti zlodejom áut v meste Košice uskutočnili policajti v piatok (24. 7.) večer. Policajná kontrola v meste odhalila vodiča cudzej štátnej príslušnosti, ktorý jazdil v odcudzenom vozidle s poškodenou sklenenou výplňou. „Po vykonaní potrebných procesných úkonov ho košický policajný vyšetrovateľ obvinil z prečinu krádeže,“ informovala košická krajská polícia.
Policajti predtým v priebehu dňa zaznamenali v Košiciach dve vozidlá konkrétnej značky poškodené rovnakým spôsobom. Bolo pritom zjavné, že neznámy páchateľ si ich „pripravil“ na to, aby mohli opustiť územie Slovenska. Polícia zároveň uviedla, že v Košickom kraji v ostatnom období eviduje zvýšený počet poškodených alebo odcudzených áut konkrétnej značky.
Vozidlo s cudzími štátnymi poznávacími značkami policajti spozorovali v piatok podvečer v košickej mestskej časti Staré Mesto. Nachádzali sa v ňom štyri osoby, z toho dve v pátraní.
Policajti pri následnej akcii počas noci obsadili výjazdy z mesta Košice. Akcia pripomínala ďalšiu preventívno-bezpečnostnú akciu zameranú na odhalenie vodičov pod vplyvom alkoholu či omamných látok. Pozornosť však policajti tentoraz zamerali na zlodejov áut a vozidlá, ktoré mohli súvisieť s touto trestnou činnosťou.