Polícia v Paríži zadržala muža, ktorý nožom zaútočil na tri ženy

PARÍŽ - Polícia v Paríži v pondelok zadržala muža, ktorý nožom zranil tri ženy. K útoku, pri ktorom podozrivý použil dva nože, došlo krátko pred poludním na ulici v oblasti Porte de Clichy na severe francúzskej metropoly, informovala agentúra AFP.
Všetkých tri zranené ženy previezli do nemocnice, uviedla polícia. Dve z obetí sú v kritickom stave, tretia je vo vážnom, ale stabilizovanom stave, spresnil denník Le Parisien, podľa ktorého je jedna zo zranených žien tehotná.
Podľa denníka Le Parisien útok spáchal 31-ročný muž, ktorý pravdepodobne trpí psychickými problémami. Motív činu nie je zatiaľ známy.
K útoku v Paríži došlo dva dni po tom, čo v nemeckom hlavnom meste Berlín islamistický radikál vrazil prenajatým minivanom do sprievodu na podporu práv LGBTI+ ľudí. Pri útoku zahynula jedna žena a 29 ľudí utrpelo zranenia.