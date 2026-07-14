Štefánikovo meno v Azerbajdžane: Prezident odštartoval výstavbu novej školy

BRATISLAVA/BAŠ GARVAND - Prezident SR Peter Pellegrini v utorok spolu so svojím azerbajdžanským hostiteľom Ilhamom Alijevom položil základný kameň novej školy v rámci projektu inteligentnej obce (smart village) v Baš Garvande. Škola v azerbajdžanskom regióne Agdam bude pomenovaná po Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Obec stavia slovenská firma.
Baš Garvand sa nachádza približne 50 kilometrov severne od mesta Chankendi, predtým Stepanakertu, ktorý bol hlavným mestom separatistického regiónu Náhorný Karabach obývaného etnickými Arménmi až do bleskovej ofenzívy azerbajdžanskej armády v septembri 2023.
Obnova Karabachu
Projekt inteligentnej obce predstavuje podľa kancelárie slovenského prezidenta významnú súčasť obnovy území Karabachu zasiahnutých konfliktom. Potvrdzuje tiež, že slovenské technológie, skúsenosti a know-how majú svoje uplatnenie aj v medzinárodných rozvojových projektoch.
„Chcem vyjadriť rešpekt a obdiv k tomu, čo sa tak krátko a za pár rokov po oslobodení podarilo na tomto území vybudovať. Nesmierne sa teším a sme na to hrdí, že súčasťou tejto obnovy Karabachu sú aj slovenské spoločnosti, ktoré, pevne verím, budú pokračovať aj v ďalších zaujímavých projektoch, ktoré sa tu v Karabachu budú realizovať,“ uviedol Pellegrini.
„Chcem sa veľmi poďakovať aj za tú veľkú česť, že škola, ktorá bude slúžiť všetkým deťom, bude môcť niesť hrdo meno našej významnej historickej osobnosti, generála Milana Rastislava Štefánika, a že tak navždy tu v Karabachu zostane pečať Slovenska,“ dodal prezident SR.
Úspech Slovenska
Slovensko sa stalo prvou európskou krajinou s priamou štátnou zákazkou na výstavbu inteligentnej obce v Azerbajdžane. Projekt v Agdamskom okrese je pripravený pre približne 5000 obyvateľov. Zapojenie sa slovenských spoločností do projektu v Baš Garvande predstavuje podľa Pellegriniho kancelárie významný úspech slovenskej diplomacie aj podnikateľského sektora. Otvára podľa nej priestor pre ďalšie projekty v oblasti energetiky, stavebníctva, technológií a infraštruktúry.