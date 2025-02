Ďalší poslanec navštívil Moskvu! Zakazujeme ruštinu a učitelia sú prozápadní, tvrdil: REAKCIA, prečo tam šiel

O slovenskej návšteve informovalo na svojom portáli samotná ruská informačná agentúra. Michal Djordjevič v rozhovore pre médium pripomenul, že koncom decembra vandali poškodili pamätník sovietskych vojakov v Košiciach. "V tom čase bolo možné, že to mohla byť reakcia na stretnutie slovenského premiéra Roberta Fica s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktoré sa uskutočnilo 22. decembra v Moskve," píše médium.

Poslanec tiež poznamenal, že väčšina médií na Slovensku je ovplyvnená americkými médiami a že v televízii nie sú žiadne pravdivé správy z Ruska. Pre RIA Voronež vyhlásil, že tí, ktorí chcú poznať pravdu, hľadajú informácie z alternatívnych zdrojov.

Zobraziť galériu (3) (Zdroj: Facebook/ Michal Djordjevič, poslanec mesta Košice a MČ Košice - Staré Mesto)

"Máme nejaké problémy s učiteľmi na školách a univerzitách. Mnohí z nich majú prozápadný postoj, čo sa prejavuje aj na deťoch. Nesprávne interpretujú históriu a popierajú tradičné hodnoty a kultúru. A to vyvoláva obavy," povedal podľa televízie poslanec.

Djordjevič v médiu taktiež upozornil, že polovica miestnych obyvateľov si pamätá skutočnú históriu a prejavuje záujem o ruský jazyk a literatúru, čo je podľa jeho slov v mnohých vzdelávacích inštitúciách zakázané. Podľa RIA Voronež sa Djordjevič a Paulinský stretli so študentmi Voronežskej štátnej univerzity, pričom absolvovať mali aj návštevy verejných inštitúcií vo Voroneži.

Stanovisko poslanca k ceste do Moskvy

Košický poslanec svoju cestu do Moskvy vysvetľoval aj cez sociálnu sieť. "Moskvu som chcel vidieť už dávno a dúfam, že niekedy ešte budem mať možnosť navštíviť aj Petrohrad, alebo ísť vlakom cez transsibirsku magistrálu až do Vladivostoku," napísal na sociálnej sieti a dodal, že plánoval ísť do Volgograde na rekonštrukciu Stalingradskej bitky, ale pre nedostatok času stihol navštíviť iba Voronež. Podľa jeho slov tam bol iba 6 dní vrátane cesty a cestoval letecky.

"Chcel som si vidieť, ako sa tam žije, aby som si vytvoril vlastný názor, avšak nedával som na sociálne siete žiadne ceny masla a podobne, nakoľko mi to príde dosť prízemné," vyhlásil Djordjevič, čím narážal na video podpredsedu parlamentu Andreja Danka z Moskvy. Podľa jeho slov je však pravdou, že miestni obyvatelia netrpia nedostatkom potravín. Prekvapil ho tiež aj stav ciest, chodníkov i verejného osvetlenia. "V tomto naše mesto ďaleko zaostáva za mestami v Rusku, som videl," narážal na stav Košíc.

Podľa jeho slov to nebolo celkom tak, ako písalo ruské médiu. Vysvetlil to tým, že sa vyjadroval v slovenčine a jeho odpovede preto mohli byť nepresne preložené alebo napísané. Problémy s učiteľmi v Moskve vysvetlil tak, že "ak niektorí učitelia študentom prezentujú svoje politické názory a tak ich môžu do veľkej miery ovplyvňovať". Dodal, že je za politickú neutralitu na našich školách.

Vyhlásenie o nesprávnom interpretovaní histórie mal na mysli to, že mnoho ľudí spája oslobodenie Košíc v roku 1945 s rokom 1968, pričom ide o dve úplne odlišné historické udalosti. V prípade zákazu ruského jazyka a literatúry doplnil, že v RIA Voronež hovoril skôr kurióznych zákazoch názvov ruskej zmrzliny, či ruského vajca v roku 2022. Zároveň mal pre ruskú agentúru povedať, že "mierna väčšina obyvateľov Košíc je za zachovanie pamätníka na Námestí osloboditeľov".