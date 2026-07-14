DESIVÝ PRÍPAD Po celom svete sa predávalo KONTAMINOVANÉ dojčenské mlieko! Problémy hlásia aj Česi

PRAHA – V susednej Českej republike sa rieši obrovský škandál. Z ďalekej Ázie prišli do krajiny stovky tisíc balení dojčenského mlieka. Ku kontaminácii malo dôjsť po pridaní špecifickej suroviny. Zarážajúce je to, že problémový produkt mal byť v ponuke pre bežných ľudí už od roku 2024. Nakaziť sa mohli desiatky tisíc detí.
Čínski výrobcovia mali do Českej republiky prepraviť okolo 650-tisíc balení dojčenského mlieka. Neskôr ich európske úrady označili za kontaminované. Podľa informácií Seznam Zprávy sa podarilo vrátiť 132-tisíc kusov. Čo sa týka zvyšku, ktorý ostal v Česku, nie je jasné, koľko toho deti vypili. V mnohých prípadoch totiž rodičia po odhalení správ o kontaminácií už zakúpené balenie jednoducho vyhodili.
Zdrojom kontaminácie je olej
Podľa Štátnej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie ARA je problémom olej vyrábaný v Číne, ktorý sa pridával do dojčenskej výživy ako špecializovaná zložka. Reuters označila ako dodávateľa čínsku spoločnosť Cabio Biotech. Podľa oficiálnych informácií má sídliť vo Wu-chane (prvé prepuknutie koronavírusu).
"Za poslednú dobu ide o jednu z najväčších káuz v oblasti bezpečnosti potravín," hovorí riaditeľka odboru bezpečnosti potravín z českého rezortu poľnohospodárstva Jitka Götzová.
Príznaky u detí
Toxín v oleji sa nazýva cereulid. Po konzumovaní môže u jedinca vyvolať zvracanie, hnačky a bolesti brucha, u dojčiat dokonca aj dehydratáciu. Nejde o živú baktériu, preto je cereulid tepelne odolný. Do mlieka sa dostal už so surovinou (olej). Mohol tam byť ukrytý mesiace.
Celosvetový problém
Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa kontaminované dojčenské mlieko dostalo na pulty predajní v 99 krajinách sveta. Len do konca februára tohto roka bolo hlásených 144 potvrdených prípadov. Výrobcovia ako Nestlé, Danone alebo Lactalis čelia tlaku, kedy sa o riziku dozvedeli a ako rýchlo o ňom informovali. Konkrétne hodnoty toxínu pri jednotlivých šaržiach nie sú verejne dostupné.
Česi hlásia kontamináciu u troch výrobkov
Do kontrol bolo v ČR ku dňu 7. júla zaradených 322 vzoriek dojčenskej výživy. Nevyhovujúce boli podľa Aktuálneho prehľadu poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie tri produkty, a síce, Nutrilon Profutura duo biotik, Happy Mimi 1, Nutrilon Advanced Good Night 1. Spomínaný toxín cereulid sa vyskytoval u všetkých.
Vo výsledkoch inšpekcie ale nie je uvedené, koľko kontaminovaného mlieka deti vypili v mesiacoch predtým, ako výrobky stiahli z predaja.
Potvrdený prípad v ČR
České úrady majú v doterajšom priebehu evidovať 25 podozrení na zdravotné problémy u detí. Potvrdený bol jeden prípad ochorenia. Hygienici tvrdia, že komunikácia v začiatkoch kauzy viazla, pričom varovania prišli oneskorene.
Ministerstvo zdravotníctva odporúča skontrolovať šaržu a zloženie výrobku, podozrivú výživu ďalej nepodávať a uchovať obal aj prípadný zvyšok mlieka. Pri problémoch majú rodičia kontaktovať pediatra a oznámiť mu značku, číslo šarže, dobu podávania a príznaky u dieťaťa. Balenie možno podľa rezortu vrátiť alebo vymeniť aj bez pokladničného bloku a aj otvorené.
Európska únia (EÚ) už sprísnila kontroly ARA oleja z Číny. Od konca februára musí surovina prejsť laboratórnou analýzou s certifikátom, že cereulid neobsahuje.